NVIDIA steigt auf neue Rekorde

Auslöser für den deutlichen Kurssprung vom Dienstag war eine Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, wonach er beim bevorstehenden Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping über mögliche Verkäufe von NVIDIA´s neuesten Blackwell-Prozessoren sprechen will. Damit geht ganz klar die Erwartungshaltung einer teilweisen Lockerung der Exportbeschränkungen einher, die seit 2022 den Verkauf der leistungsstärksten KI-Chips nach China untersagen. Ein solcher Schritt würde dem US-Chiphersteller einen der größten Absatzmärkte der Welt wieder zugänglich machen und Umsatz sowie Gewinn weiter in die Höhe schrauben. Zugleich würde dies eine Zäsur in der bisherigen US-Handelspolitik gegenüber China markieren.

Nachdem sich NVIDIA über das Rekordhoch aus Anfang Oktober bei 195,62 US-Dollar auf Tagesbasis hinwegsetzen konnte, kann aus technischer Sicht nun ein neues Kursziel für das Wertpapier bei 219,16 US-Dollar ausgerufen werden, womit zeitlich auch eine drohende SKS-Formation aus den letzten Wochen abgewendet worden ist. Sollte NVIDIA uneingeschränkten Zugang zum chinesischen Markt erhalten, wären sogar noch sehr viel höhere Kurse für die Aktie drin. Auf der Unterseite stellt der Bereich um 176,76 US-Dollar nun eine mögliche Verkaufsmarke in Richtung der Septembertiefs bei 164,07 US-Dollar dar. Darunter müssten die Vorgängerhochs aus Ende 2024 bei 152,80 US-Dollar abermals als Unterstützung einspringen.

NVIDIA Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Der erfolgreiche Ausbruch auf Tagesbasis über das Vorgängerhoch aus Anfang dieses Monats hat bei NVIDIA nun weiteres Aufwärtspotenzial auf 219,16 US-Dollar freigesetzt und würde sich für ein neuerliches Long-Engagement anbieten, allerdings unter deutlich erhöhten Risiken. Dennoch ließe sich aus dem Stand heraus durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MM6DXB noch eine Rendite von 90 Prozenterwirtschaften. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 3,25 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 191,50 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten. Im Schein käme dies einem Stopp-Kurs von 0,87 Euro gleich. Angesichts der exorbitant hohen Bewertung sollte eine Beimischung zum Depot nicht allzu stark übergewichtet werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM6DXB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,69 - 1,70 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 188,5459 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 188,5459 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 201,03 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 3,25 Euro Hebel: 10,2 Kurschance: + 90 Prozent Börse Frankfurt

