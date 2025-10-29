    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTRATON AktievorwärtsNachrichten zu TRATON
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Traton auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi attestierte dem Lkw-Konzern am Mittwoch ein robustes drittes Quartal. Der Ausblick sei besser als befürchtet./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:56 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:56 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,68 % und einem Kurs von 27,58EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Jose M Asumendi
    Analysiertes Unternehmen: Traton
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 30
    Kursziel alt: 30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 30,00, was eine Steigerung von +7,91% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Traton auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi attestierte dem Lkw-Konzern am Mittwoch ein robustes drittes Quartal. Der Ausblick sei besser als befürchtet./rob/ag/ajx …