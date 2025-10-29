JPMORGAN stuft Traton auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi attestierte dem Lkw-Konzern am Mittwoch ein robustes drittes Quartal. Der Ausblick sei besser als befürchtet./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:56 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,68 % und einem Kurs von 27,58EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

