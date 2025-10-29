JPMORGAN stuft Adidas auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 234 Euro auf "Overweight" belassen. Alle Augen seien auf die Telefonkonferenz gerichtet, schrieb Wendy Liu am Mittwoch nach den endgültigen Quartalszahlen. Hier werde vor allem auf Signale zum aktuellen Geschäft sowie zur Auftragslage geachtet./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:44 / GMT
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 182,3EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.
