    JPMORGAN stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Operativ seien die Ergebnisse stark, schrieb Kian Abouhossein am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Schwachpunkt blieben die Gewerbeimmobilien (CRE) in den USA, hier gebe es einige Fragen./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:11 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 29,86EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Kian Abouhossein
    Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 35
    Kursziel alt: 35
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


