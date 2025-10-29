Rheinmetall: Milliardendeal bringt 1.000 Jobs – und 100.000 Geschosse jährlich!

In der neuen Anlage sollen Schießpulver, modulare Ladesysteme und 155-Millimeter-Artilleriegeschosse produziert werden; die Kapazität wird mit rund 100.000 Geschossen pro Jahr angegeben. Rheinmetall rechnet damit, die Fabrik binnen 14 Monaten fertigzustellen; das Projekt dürfte etwa 1.000 Arbeitsplätze schaffen. Bulgarien will seinen Anteil am Joint Venture über ein Darlehen aus dem EU-Mechanismus "Security Action for Europe" (SAFE) finanzieren.

Rheinmetall hat mit Bulgarien einen milliardenschweren Joint Venture-Vertrag zum Bau einer Munitionsfabrik unterzeichnet. Der deutsche Rüstungskonzern hält 51 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen, Bulgarien 49 Prozent; die Regierung in Sofia beziffert das Projekt auf rund eine Milliarde Euro. Bei einer Zeremonie im Ministerrat unterzeichneten Vertreter beider Seiten, darunter Rheinmetall-Chef Armin Papperger, das Abkommen. Der Fertigungsstandort soll auf dem Gelände des bulgarischen Munitionsherstellers bei Sopot in Zentralbulgarien entstehen.

"Wir werden ein enormes Produktionspotenzial aufbauen", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger und verwies auf die hohen Bedarfe in Europa und bei der NATO. Bulgariens Regierungschef betonte die geopolitische Dimension: "Dieses Projekt könnte nicht möglich sein ohne die Synergie, die die (Europäische) Union und die Nato generieren, damit Europa besser im Namen der Bürger verteidigt wird", sagte er. Der bulgarische Wirtschaftsminister hob hervor, die Partnerschaft vereine "technologische Erfahrung Deutschlands und das Industriepotenzial von Bulgarien".

Die Vereinbarung wird als Teil eines breiteren Trends gesehen: Rheinmetall baut seine Kapazitäten in mehreren europäischen Ländern aus und kooperiert mit anderen Rüstungskonzernen. Zugleich treibt das Unternehmen die Entwicklung neuer Waffentechnologien voran: Rheinmetall und MBDA Deutschland arbeiten an einem Hochenergie-Lasersystem für die Marine, dessen Marktreife nach Unternehmensangaben bis 2029 erreichbar sein könnte. Ein Demonstrator hat bereits Drohnen in Tests zerstört; der Prototyp wurde jüngst für weitere Erprobungen an das Laser-Kompetenzzentrum der Wehrtechnischen Dienststelle in Meppen übergeben.

Insgesamt markiert das Joint Venture einen strategischen Schub für Bulgariens Verteidigungsindustrie und stärkt zugleich die Munitionsversorgung Europas in einem geopolitisch angespannten Umfeld.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 1.736EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:38 Uhr) gehandelt.





Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!