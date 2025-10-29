Gold erholt sich nach Ausverkauf – Anleger wittern Schnäppchen vor Zinssenkung

Händler setzen nun auf eine bevorstehende Zinssenkung der US-Notenbank um 25 Basispunkte. Niedrigere Kreditkosten gelten traditionell als Rückenwind für nicht verzinsliche Anlagen wie Edelmetalle. Fed-Chef Jerome Powell dürfte sich bei seiner Pressekonferenz zwar zurückhaltend geben, doch die Erwartung fallender Zinsen hat bereits neue Käufer angelockt.

Der Goldpreis hat sich nach drei Verlusttagen deutlich erholt und liegt wieder über der psychologisch wichtigen 4.000-Dollar-Marke je Unze. Zuvor war der Preis innerhalb weniger Tage um mehr als vier Prozent gefallen, nachdem Gold vergangene Woche noch ein Rekordhoch von 4.380 US-Dollar erreicht hatte.

Selbst nach dem Rückgang bleibt Gold mit einem Plus von rund 50 Prozent seit Jahresbeginn eine der stärksten Anlageklassen 2025. Die Nachfrage wird weiterhin von massiven Käufen der Zentralbanken und dem sogenannten "Debasement-Trade" getragen – Anleger flüchten dabei aus Staatsanleihen und Währungen, um sich gegen wachsende Haushaltsdefizite abzusichern.

Tipp aus der Redaktion Gold ist als Anlageklasse und Wertspeicher gefragt. Investierbar wird das Edelmetall unter anderem mit dem Gold ist als Anlageklasse und Wertspeicher gefragt. Investierbar wird das Edelmetall unter anderem mit dem ETC boerse.de-Gold (WKN: TMG0LD).

Kurzfristig hatten technische Indikatoren auf eine überkaufte Lage hingewiesen, nachdem die Rekordrally zeitweise zu schnell verlaufen war. Auch ein verbesserter Ton in den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China hatte den Safe-Haven-Bedarf zuletzt verringert. Dennoch sehen Marktbeobachter die jüngste Schwäche als mögliche Verschnaufpause. "Die Rolle von Gold als Absicherung des Portfolios gegen fiskalische und politische Unsicherheiten bleibt unvermindert bestehen, auch wenn die kurzfristige Euphorie eindeutig einer Konsolidierung gewichen ist", sagte Christopher Wong, Währungsstratege bei der Oversea-Chinese Banking Corp. Laut Wong könnte sich bei Kursen zwischen 3.920 und 4.020 US-Dollar ein Boden bilden.

Auch Aakash Doshi von State Street Investment Management bezeichnete den Rückgang als "vorübergehend, mit einem potenziellen Tiefststand für neue Käufe bei etwa 3.600 bis 3.650 US-Dollar". Er hält einen Anstieg auf 5.000 US-Dollar für wahrscheinlicher als einen Rückgang auf 3.000 US-Dollar: "Der Goldmarkt hat sich auf einem höheren Niveau eingependelt."

Laut Ryan McIntyre von Sprott Inc. bleibe Gold für langfristige Anleger attraktiv, da "das globale Vertrauen weiter schwindet" und Staaten mit hohen Defiziten das Länderrisiko erhöhen. RBC-Analyst Chris Louney sieht den jüngsten Preisrückgang als "guten Einstiegspunkt", getragen von Zentralbankkäufen, einer Entdollarisierung und geopolitischer Unsicherheit.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





