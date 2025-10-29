JPMORGAN stuft GSK auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight" belassen. Der Pharmakonzern habe starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Zain Ebrahim am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Auch die Prognoseerhöhung sollte gut ankommen./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 19,18EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Zain Ebrahim

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 14

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



