Vierte Preisänderung alleine im Oktober
NORMA senkt erneut die Preise auf Butter / Auf den Discounter aus Nürnberg ist Verlass (FOTO)
Nürnberg (ots) -
Streichzart, goldgelb und wahnsinnig lecker: bei NORMA gibt's echte
Markenbutter zu unschlagbar fairen Preisen! Denn schon zum vierten Mal
innerhalb weniger Wochen hat der Nürnberger Lebensmittel-Discounter die Preise
auf das Grundnahrungsmittel gesenkt. Kundinnen und Kunden sparen nun noch
einmal bis zu sieben Prozent bei der Eigenmarke LANDFEIN. Echte Butter-Fans
machen sich also am besten direkt auf den Weg zu NORMA und sparen dann bei
jedem Einkauf bares Geld. Die Streichbare von LANDFEIN in der 250-Gramm-Packung
kostet beispielsweise ab sofort nur noch 1,29 Euro - ganze 10 Cent weniger.
Der Lebensmittel-Discounter hat sich zum Ziel gesetzt, den Verbraucherinnen und
Verbrauchern frei nach dem Unternehmensmotto immer "Mehr fürs Geld" zu bieten.
Entsprechend landen alle Preisvorteile, die in der Zusammenarbeit mit
Lieferanten und Herstellern gewonnen werden, direkt in den Geldbeuteln der
Kundinnen und Kunden. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick
(regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 g
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,39 EUR
LANDFEIN Süßrahmbutter 250 g
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,39 EUR
LANDFEIN Die Streichbare, ungesalzen 250 g
Bislang: 1,39 EUR
Jetzt: 1,29 EUR
LANDFEIN Die Streichbare, gesalzen 250 g
Bislang: 1,39 EUR
Jetzt: 1,29 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
mailto:k.heck@norma-online.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6147155
OTS: NORMA
Streichzart, goldgelb und wahnsinnig lecker: bei NORMA gibt's echte
Markenbutter zu unschlagbar fairen Preisen! Denn schon zum vierten Mal
innerhalb weniger Wochen hat der Nürnberger Lebensmittel-Discounter die Preise
auf das Grundnahrungsmittel gesenkt. Kundinnen und Kunden sparen nun noch
einmal bis zu sieben Prozent bei der Eigenmarke LANDFEIN. Echte Butter-Fans
machen sich also am besten direkt auf den Weg zu NORMA und sparen dann bei
jedem Einkauf bares Geld. Die Streichbare von LANDFEIN in der 250-Gramm-Packung
kostet beispielsweise ab sofort nur noch 1,29 Euro - ganze 10 Cent weniger.
Der Lebensmittel-Discounter hat sich zum Ziel gesetzt, den Verbraucherinnen und
Verbrauchern frei nach dem Unternehmensmotto immer "Mehr fürs Geld" zu bieten.
Entsprechend landen alle Preisvorteile, die in der Zusammenarbeit mit
Lieferanten und Herstellern gewonnen werden, direkt in den Geldbeuteln der
Kundinnen und Kunden. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick
(regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 g
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,39 EUR
LANDFEIN Süßrahmbutter 250 g
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,39 EUR
LANDFEIN Die Streichbare, ungesalzen 250 g
Bislang: 1,39 EUR
Jetzt: 1,29 EUR
LANDFEIN Die Streichbare, gesalzen 250 g
Bislang: 1,39 EUR
Jetzt: 1,29 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
mailto:k.heck@norma-online.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6147155
OTS: NORMA
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NORMA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Starter87 schrieb gestern 10:34
mitdiskutieren »
Amundi S.A. hat sich 3% zusammen gekauft, die erhoffen sich wohl auch etwas , vermutlich das Meiste über 14€ erworben.
https://www.eqs-news.com/de/news/stimmrechtsanteile/amundi-s-a-paris-frankreich/5c2751ce-a318-4ce9-b849-94e3e0b599ad_de
LG Starter87
p.s. gab ja zum Glück kein Kursdesaster mehr nach der gestrigen Meldung
BrandonFlauers schrieb 27.10.25, 19:03
Ich teile deine Eunschätzung. Keiner der grossen Aktionäre hat ein interesse daran, wenn ein möglchst gutes Ergebnis geziegt wird.mitdiskutieren »
Sollte bspw. einen Rückkaufprogramm kommen, wäre es sogar gut, wenn man zu einnem niedrigen Kurs startet. umso weniger füe die Aktien bezahlt werden unso besser für die die Drinnen bleben.
Sollte bspw. einen Rückkaufprogramm kommen, wäre es sogar gut, wenn man zu einnem niedrigen Kurs startet. umso weniger füe die Aktien bezahlt werden unso besser für die die Drinnen bleben.
Starter87 schrieb 27.10.25, 18:57
mitdiskutieren »
Hallo, das hatte ich im ersten Moment auch gedacht (Steuern drücken) bzw. gehofft das es vllt. eine geplante zum jetzigen Zeitpunkt sinnvolle Wertberechtigung wäre.
Dann erinnerte ich mich an die , wo etwas vom erwarteten Vollzug Q1/26 berichtet wurde.
Das wäre ja das neue GJ. Kenne mich da aber auch zu wenig aus.
Ich lasse mich aber nicht verunsichern und bleibe an Bord bis der HV Vorschlag und die genaue Höhe kommt wie die Aktionäre vom Verkauf profitieren sollen.
Gehe dann oder kurz nach der Meldung von deutlich höheren Kursen als den derzeit 15€ aus.
Unsichere Aktionäre werden durch die heutige Meldung eher abgeschüttelt.
Im Moment befürchte ich allerdings das der Verkaufserlös ins GJ 2026 fällt und damit erst in 2027 es zur "größeren" Ausschüttung kommt.
Also ein langer Atem wird dann nötig sein oder hat jemand Szenarien das die Ausschüttung schon zur HV 2026 realisierbar wäre ?
LG Starter87
https://www.eqs-news.com/de/news/ad-hoc/norma-group-se-norma-group-unterzeichnet-vertrag-zur-veraeusserung-der-geschaeftseinheit-water-management-und-aktualisiert-prognose-fuer-geschaeftsjahr-2025/a5c9ea01-ce2c-4762-ae50-4ecc4f2041c9_de
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte