    Vierte Preisänderung alleine im Oktober

    NORMA senkt erneut die Preise auf Butter / Auf den Discounter aus Nürnberg ist Verlass (FOTO)

    Nürnberg (ots) -

    Streichzart, goldgelb und wahnsinnig lecker: bei NORMA gibt's echte
    Markenbutter zu unschlagbar fairen Preisen! Denn schon zum vierten Mal
    innerhalb weniger Wochen hat der Nürnberger Lebensmittel-Discounter die Preise
    auf das Grundnahrungsmittel gesenkt. Kundinnen und Kunden sparen nun noch
    einmal bis zu sieben Prozent bei der Eigenmarke LANDFEIN. Echte Butter-Fans
    machen sich also am besten direkt auf den Weg zu NORMA und sparen dann bei
    jedem Einkauf bares Geld. Die Streichbare von LANDFEIN in der 250-Gramm-Packung
    kostet beispielsweise ab sofort nur noch 1,29 Euro - ganze 10 Cent weniger.

    Der Lebensmittel-Discounter hat sich zum Ziel gesetzt, den Verbraucherinnen und
    Verbrauchern frei nach dem Unternehmensmotto immer "Mehr fürs Geld" zu bieten.
    Entsprechend landen alle Preisvorteile, die in der Zusammenarbeit mit
    Lieferanten und Herstellern gewonnen werden, direkt in den Geldbeuteln der
    Kundinnen und Kunden. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick
    (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

    LANDFEIN Deutsche Markenbutter 250 g
    Bislang: 1,49 EUR
    Jetzt: 1,39 EUR

    LANDFEIN Süßrahmbutter 250 g
    Bislang: 1,49 EUR
    Jetzt: 1,39 EUR

    LANDFEIN Die Streichbare, ungesalzen 250 g
    Bislang: 1,39 EUR
    Jetzt: 1,29 EUR

    LANDFEIN Die Streichbare, gesalzen 250 g
    Bislang: 1,39 EUR
    Jetzt: 1,29 EUR

    Über NORMA:
    Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
    Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
    Markt.

