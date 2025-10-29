NORMA senkt erneut die Preise auf Butter / Auf den Discounter aus Nürnberg ist Verlass (FOTO)

Hallo, das hatte ich im ersten Moment auch gedacht (Steuern drücken) bzw. gehofft das es vllt. eine geplante zum jetzigen Zeitpunkt sinnvolle Wertberechtigung wäre.

Dann erinnerte ich mich an die , wo etwas vom erwarteten Vollzug Q1/26 berichtet wurde.

Das wäre ja das neue GJ. Kenne mich da aber auch zu wenig aus.

Ich lasse mich aber nicht verunsichern und bleibe an Bord bis der HV Vorschlag und die genaue Höhe kommt wie die Aktionäre vom Verkauf profitieren sollen.

Gehe dann oder kurz nach der Meldung von deutlich höheren Kursen als den derzeit 15€ aus.

Unsichere Aktionäre werden durch die heutige Meldung eher abgeschüttelt.

Im Moment befürchte ich allerdings das der Verkaufserlös ins GJ 2026 fällt und damit erst in 2027 es zur "größeren" Ausschüttung kommt.

Also ein langer Atem wird dann nötig sein oder hat jemand Szenarien das die Ausschüttung schon zur HV 2026 realisierbar wäre ?





https://www.eqs-news.com/de/news/ad-hoc/norma-group-se-norma-group-unterzeichnet-vertrag-zur-veraeusserung-der-geschaeftseinheit-water-management-und-aktualisiert-prognose-fuer-geschaeftsjahr-2025/a5c9ea01-ce2c-4762-ae50-4ecc4f2041c9_de



