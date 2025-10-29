    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSK hynix AktievorwärtsNachrichten zu SK hynix

    Nvidia-Zulieferer

    SK Hynix meldet Rekordgewinn – Chipproduktion für 2026 bereits ausverkauft

    Der südkoreanische Speicherchiphersteller SK Hynix hat seine gesamte Chipproduktion für das kommende Jahr bereits verkauft und plant, seine Investitionen deutlich zu erhöhen.

    Für Sie zusammengefasst
    • SK Hynix verkauft gesamte Chipproduktion für 2024.
    • Rekordgewinn: 11,4 Billionen Won im Q3 2023.
    • Hohe Nachfrage nach HBM-Chips, Investitionen steigen.
    Foto: Ahn Young-Joon/AP/dpa

    Das Unternehmen rechnet mit einer anhaltenden Superzyklus-Phase am Halbleitermarkt, die vom weltweiten KI-Boom angetrieben wird, teilte SK Hynix am Mittwoch nach Vorlage eines Rekordquartalsgewinns mit.

    Der Zulieferer des KI-Chipmarktführers Nvidia erklärte, dass das Angebotswachstum bei Speicherchips begrenzt bleibe, während die Nachfrage stark anziehe – viele Kunden weiteten derzeit ihre Investitionen in Rechenzentrumsinfrastruktur für Künstliche Intelligenz aus.

    Nach Bekanntgabe der Zahlen stieg die SK-Hynix-Aktie zeitweise um bis zu 6 Prozent.

    SK hynix

    +5,85 %
    +16,90 %
    +60,66 %
    +107,34 %
    +164,84 %
    +516,36 %
    +3.439.900,00 %
    ISIN:US78392B1070WKN:A1JWRE

    Ein zunehmender Kreis von Kunden versuche, sich frühzeitig langfristige Lieferverträge zu sichern, um sich gegen Engpässe abzusichern, so das Unternehmen.

    Zugleich belastet die Umstellung der Produktion auf Hochleistungsspeicher (HBM) die Kapazitäten für herkömmliche Speicherchips wie DRAM, sagte Kim Kyu-hyun, Leiter des DRAM-Marketings bei SK Hynix.

    Rekordgewinn im dritten Quartal

    Im Zeitraum Juli bis September erzielte SK Hynix einen operativen Gewinn von 11,4 Billionen Won (8,02 Milliarden US-Dollar) – ein Anstieg um 62 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Quartalsumsatz stieg um 39 Prozent auf 24,4 Billionen Won (14,67 Milliarden Euro).

    SK Hynix hat bereits die gesamte Kunden-Nachfrage nach DRAM-, HBM- und NAND-Chips für das kommende Jahr gesichert und will im vierten Quartal die Auslieferung der nächsten Generation, HBM4, aufnehmen.

    Der Markt für Hochleistungsspeicher HBM soll in den nächsten fünf Jahren jährlich um mehr als 30 Prozent wachsen, gestützt durch Investitionen großer Technologie- und KI-Unternehmen – selbst unter konservativen Annahmen, so SK Hynix in einer aktuellen Unternehmensmitteilung.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die SK hynix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,20 % und einem Kurs von 344EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2025, 10:33 Uhr) gehandelt.


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Krischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
