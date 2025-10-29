JEFFERIES stuft Traton auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die VW-Nutzfahrzeugholding habe überraschend hohe Margen erreicht, den Ausblick für das operative Jahresergebnis (Ebit) indes in Richtung unteres Ende der bisherigen Zielspanne von 2,6 bis 3,3 Milliarden Euro konkretisiert, schrieb Michael Aspinall am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Da die Konsensschätzung schon bei 2,7 Milliarden Euro liege, sollte das aber für Erleichterung sorgen./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,61 % und einem Kurs von 27,56EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 10:16 Uhr) gehandelt.