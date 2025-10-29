Nach Milliardenverlust: Dieser Autohersteller zieht die Notbremse!

Das Traditionsunternehmen, bekannt als die Lieblingsmarke von Filmagent James Bond, teilte mit, künftig rund 1,7 Milliarden Pfund (1,9 Milliarden Euro) in die Entwicklung neuer Modelle über fünf Jahre investieren zu wollen – statt der ursprünglich geplanten 2 Milliarden Pfund. Für das Jahr 2025 senkte Aston Martin die geplanten Ausgaben auf 350 Millionen Pfund (397,5 Millionen Euro), nach zuvor 375 Millionen Pfund.

Der britische Luxusautohersteller Aston Martin hat nach einem erneuten Quartalsverlust seine Entwicklungsinvestitionen um 300 Millionen Pfund (340,7 Millionen Euro) reduziert. Grund für den drastischen Sparkurs sind schwache Absätze in China und neue US-Zölle, die das Geschäft weiter belasten.

Tiefrote Zahlen und fallende Umsätze

Im dritten Quartal bis zum 30. September wies das Unternehmen einen bereinigten Vorsteuerverlust von 106,9 Millionen Pfund (121,4 Millionen Euro) aus. Analysten hatten lediglich mit einem Minus von 99 Millionen Pfund gerechnet. Damit hat sich das Defizit im Vergleich zum Vorjahr, als der Verlust bei 10,3 Millionen Pfund (11,7 Millionen Euro) lag, massiv ausgeweitet. Der Umsatz sank um knapp 27 Prozent auf 285,2 Millionen Pfund (323,8 Millionen Euro). Auch der operative Verlust (EBIT) verdoppelte sich auf 50,6 Millionen Pfund (57,4 Millionen Euro).

Die Aktie reagierte prompt und fiel im frühen Handel um bis zu 7,8 Prozent, erholte sich seitdem jedoch wieder und notierte zwischenzeitlich bei 64,93 Pfund (Stand 09:52 Uhr MESZ). Seit Jahresbeginn hat der Kurs rund 40 Prozent verloren.

CEO Hallmark: "Proaktive Schritte zur Stärkung unserer Position"

"Dieses Jahr war geprägt von erheblichen makroökonomischen Gegenwinden, insbesondere durch die anhaltende Belastung durch US-Zölle und die schwache Nachfrage in China", erklärte CEO Adrian Hallmark. Das Unternehmen habe daher "proaktive Schritte unternommen, um die eigene Position zu stärken".

Aston Martin leidet nicht nur unter der schwachen Konjunktur, sondern auch unter branchenspezifischen Problemen in Großbritannien. Lieferkettenrisiken, verstärkt durch einen Cyberangriff auf Jaguar Land Rover, belasten zusätzlich.

Kein positiver Cashflow vor 2026

Trotz der Kürzungen erwartet der Konzern keinen positiven freien Cashflow im zweiten Halbjahr 2025, rechnet aber mit einer schrittweisen Verbesserung im vierten Quartal. Für das Gesamtjahr bleibt die Prognose eines Verlusts von über 110 Millionen Pfund (124,9 Millionen Euro) bestehen.

Hallmark blickt dennoch optimistisch auf die kommenden Jahre: "Wir werden die Auslieferungen des Supersportwagens Valhalla im vierten Quartal deutlich steigern. 2026 sollen rund 500 Fahrzeuge ausgeliefert werden – das wird unsere Profitabilität und den Cashflow spürbar verbessern."

Aston Martin will ab 2026 wieder deutlich profitabler werden und rechnet dann mit "materiellen Verbesserungen" in den Finanzen. Bis dahin steht der einstige Luxus-Star der britischen Autoindustrie jedoch unter massivem Druck.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Aston Martin Lagonda Global Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 0,744EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 10:07 Uhr) gehandelt.

