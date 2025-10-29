Mercedes-Benz Group - Aktienkurs springt nach oben +5,84 % - 29.10.2025

Die Mercedes-Benz Group Aktie notiert aktuell bei 57,53€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,84 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,18 € entspricht. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Mercedes-Benz ist ein führender Hersteller von Premiumfahrzeugen, bekannt für Luxus und Innovation, mit starker globaler Präsenz und Konkurrenz durch BMW, Audi und Tesla.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +1,15 % bei Mercedes-Benz Group.

Allein seit letzter Woche ist die Mercedes-Benz Group Aktie damit um +0,59 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,97 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,34 % gewonnen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,06 % geändert.

Mercedes-Benz Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,59 % 1 Monat +1,97 % 3 Monate +1,15 % 1 Jahr -5,17 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Mercedes-Benz Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Mercedes-Benz Aktie, die trotz eines signifikanten Gewinnrückgangs ansteigt. Nutzer bemerken, dass die Marktteilnehmer möglicherweise schlechtere Zahlen erwartet hatten. Zudem wird die starke Markenpräsenz in China und die geplanten Einsparmaßnahmen des Unternehmens thematisiert, die langfristig die finanzielle Stabilität fördern könnten. Insgesamt wird die Aktie als attraktiv wahrgenommen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

Informationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Es gibt 963 Mio. Mercedes-Benz Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,57 Mrd.EUR wert.

Der Quartalsbericht von Mercedes-Benz ist am Mittwoch bei den Anlegern sehr gut angekommen. Wie der RBC-Experte Tom Narayan in einem ersten Kommentar schrieb, übertraf der Autobauer im dritten Quartal die Erwartungen, was dem bisherigen Verlauf der …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Auch am Tag der Fed-Zinsentscheidung und vor wichtigen Quartalszahlen aus dem US-Technologiesektor hat sich der deutsche Aktienmarkt im frühen Handel nur wenig von der Stelle bewegt. Er knüpfte damit an seinen zähen Wochenauftakt an. Die Musik …

Mercedes-Benz Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Mercedes-Benz Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mercedes-Benz Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.