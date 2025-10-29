Aktie 10 % im Plus: Analysten staunen über diese Quartalszahlen

Das Analystenhaus hat Adyen mit einem Kursziel von 1.835 Euro auf "Buy" belassen. Die von Bloomberg befragten Experten hatten mit einem Anstieg auf rund 589 Millionen Euro des im EuroStoxx 50 gelisteten Unternehmens gerechnet.

Der Umsatz ist um etwas mehr als ein Fünftel auf rund 598 Millionen Euro gestiegen. Das starke Ergebnis hat zu einer echten Erholung der Aktie geführt – sie stieg um fast 10 Prozent (Stand: Mittwochmorgen). Nach bisherigen Verlusten von mehr als 4 Prozent seit dem Wochenauftakt, ist die Aktie mit 1.590 Euro wieder auf dem höchsten Stand seit Ende Juni. Jefferies-Analyst Hannes Leitner sprach von einem "starken Wachstum", das sich auf alle wichtigen Regionen erstreckt habe.

Der Konzern bestätigte zudem die Umsatzprognose für 2025. Demnach soll der Erlös im Gesamtjahr in etwa so stark steigen wie in den ersten sechs Monaten. Bis Ende Juni war der Umsatz bereinigt um Währungseffekte um 21 Prozent gestiegen.

Im kommenden Jahr will Adyen in der Tendenz etwas stärker wachsen. Der Umsatz soll im niedrigen bis mittleren Zwanzig-Prozentbereich zulegen. Zudem soll dann die Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf mehr als 50 Prozent steigen.

Im ersten Halbjahr 2025 hatte der Wert bei 50 Prozent gelegen. Die 2026er-Prognose ist für Analysten keine Überraschung. Die von Bloomberg befragten Experten rechnen bisher im Schnitt mit einem Wachstum von 23 Prozent und einer operativen Marge von 55 Prozent.

Adyen wurde 2006 gegründet und profitiert vom Boom bei Zahlungen mit Karten in Geschäften und dem stark anziehenden Onlinehandel. Zu den Kunden zählen unter anderem Booking.com, Delivery Hero, Ebay, Easyjet ,Spotify und Zalando.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Adyen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,00 % und einem Kurs von 15,75EUR auf Lang & Schwarz (29. Oktober 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.

