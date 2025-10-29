Exceptionnel! Laverana remporte le Sustainable Beauty Award Europe 2025 - Quand l'esprit pionnier rencontre la science - Le fabricant allemand de cosmétiques naturels convainc dans la catégorie Pioneer (FOTO)

Hanovre/Paris (ots) - Laverana GmbH & Co. KG a été récompensée le 22 octobre

2025 lors du European Cosmetic Summit à Paris par le Sustainable Beauty Award

Europe 2025 dans la catégorie " Pioneer ". Cette distinction, décernée par

ecovia intelligence depuis 2013, récompense les entreprises du secteur de la

beauté qui développent et font progresser de manière cohérente des approches

innovantes en faveur du développement durable. Laverana a convaincu le jury par

son excellence scientifique dans le développement de cosmétiques naturels, un

concept de durabilité holistique ainsi que son rôle de pionnier dans le secteur.



L'entreprise de Basse-Saxe, dont le siège se trouve dans la région de Hanovre,

fabrique depuis plus de 35 ans exclusivement des cosmétiques naturels certifiés

et suit de manière cohérente ses propres principes dans les domaines de

transformation que sont la science, la nature et les ressources.









La nature est l'origine et l'inspiration de tous les produits lavera. Seul un

environnement sain garantit des matières premières de haute qualité et un avenir

digne d'être vécu - Laverana suit déjà ce principe aujourd'hui : les émissions

de CO? sont réduites grâce à des mesures complètes dans l'exploitation et au

choix d'emballages durables. La grande installation photovoltaïque de

l'entreprise sur le site de Bantorf produit elle-même 20 pour cent de l'énergie

nécessaire - l'entreprise utilise 100 pour cent d'électricité verte. Avec le

projet forestier lavera ( http://WWW.LAVERA.DE/WALD ), Laverana fait progresser

la protection de l'environnement : des forêts sont reboisées, des surfaces

écologiquement précieuses sont préservées - si possible lors de Climate Action

Events avec des jeunes - et des projets de formation environnementale et de

recherche sont soutenus. Parallèlement, l'entreprise travaille continuellement à

réduire les déchets de production et la consommation d'eau et à augmenter la

proportion de matériaux recyclables.



Oui à la recherche et au développement innovants Laverana repense

continuellement la nature. Grâce à une recherche fondamentale intensive et au

développement de procédés de fabrication spéciaux, des produits innovants voient

le jour, dans lesquels se déploie toute la force des ingrédients naturels. Le

résultat : des concepts de soins avec des actifs naturels de haute qualité, une

tolérance cutanée optimale et de nombreuses premières sur le marché dans le

domaine des cosmétiques naturels. L'équipe de recherche poursuit une approche

holistique. Selon le principe " moins c'est plus ", lavera renonce délibérément

aux parabènes, silicones et parfums artificiels. L'entreprise mise plutôt sur





