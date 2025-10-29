Exceptionnel! Laverana remporte le Sustainable Beauty Award Europe 2025 - Quand l'esprit pionnier rencontre la science - Le fabricant allemand de cosmétiques naturels convainc dans la catégorie Pioneer (FOTO)
Hanovre/Paris (ots) - Laverana GmbH & Co. KG a été récompensée le 22 octobre
2025 lors du European Cosmetic Summit à Paris par le Sustainable Beauty Award
Europe 2025 dans la catégorie " Pioneer ". Cette distinction, décernée par
ecovia intelligence depuis 2013, récompense les entreprises du secteur de la
beauté qui développent et font progresser de manière cohérente des approches
innovantes en faveur du développement durable. Laverana a convaincu le jury par
son excellence scientifique dans le développement de cosmétiques naturels, un
concept de durabilité holistique ainsi que son rôle de pionnier dans le secteur.
L'entreprise de Basse-Saxe, dont le siège se trouve dans la région de Hanovre,
fabrique depuis plus de 35 ans exclusivement des cosmétiques naturels certifiés
et suit de manière cohérente ses propres principes dans les domaines de
transformation que sont la science, la nature et les ressources.
2025 lors du European Cosmetic Summit à Paris par le Sustainable Beauty Award
Europe 2025 dans la catégorie " Pioneer ". Cette distinction, décernée par
ecovia intelligence depuis 2013, récompense les entreprises du secteur de la
beauté qui développent et font progresser de manière cohérente des approches
innovantes en faveur du développement durable. Laverana a convaincu le jury par
son excellence scientifique dans le développement de cosmétiques naturels, un
concept de durabilité holistique ainsi que son rôle de pionnier dans le secteur.
L'entreprise de Basse-Saxe, dont le siège se trouve dans la région de Hanovre,
fabrique depuis plus de 35 ans exclusivement des cosmétiques naturels certifiés
et suit de manière cohérente ses propres principes dans les domaines de
transformation que sont la science, la nature et les ressources.
Oui à un environnement sain comme source d'ingrédients de qualité
La nature est l'origine et l'inspiration de tous les produits lavera. Seul un
environnement sain garantit des matières premières de haute qualité et un avenir
digne d'être vécu - Laverana suit déjà ce principe aujourd'hui : les émissions
de CO? sont réduites grâce à des mesures complètes dans l'exploitation et au
choix d'emballages durables. La grande installation photovoltaïque de
l'entreprise sur le site de Bantorf produit elle-même 20 pour cent de l'énergie
nécessaire - l'entreprise utilise 100 pour cent d'électricité verte. Avec le
projet forestier lavera ( http://WWW.LAVERA.DE/WALD ), Laverana fait progresser
la protection de l'environnement : des forêts sont reboisées, des surfaces
écologiquement précieuses sont préservées - si possible lors de Climate Action
Events avec des jeunes - et des projets de formation environnementale et de
recherche sont soutenus. Parallèlement, l'entreprise travaille continuellement à
réduire les déchets de production et la consommation d'eau et à augmenter la
proportion de matériaux recyclables.
Oui à la recherche et au développement innovants Laverana repense
continuellement la nature. Grâce à une recherche fondamentale intensive et au
développement de procédés de fabrication spéciaux, des produits innovants voient
le jour, dans lesquels se déploie toute la force des ingrédients naturels. Le
résultat : des concepts de soins avec des actifs naturels de haute qualité, une
tolérance cutanée optimale et de nombreuses premières sur le marché dans le
domaine des cosmétiques naturels. L'équipe de recherche poursuit une approche
holistique. Selon le principe " moins c'est plus ", lavera renonce délibérément
aux parabènes, silicones et parfums artificiels. L'entreprise mise plutôt sur
La nature est l'origine et l'inspiration de tous les produits lavera. Seul un
environnement sain garantit des matières premières de haute qualité et un avenir
digne d'être vécu - Laverana suit déjà ce principe aujourd'hui : les émissions
de CO? sont réduites grâce à des mesures complètes dans l'exploitation et au
choix d'emballages durables. La grande installation photovoltaïque de
l'entreprise sur le site de Bantorf produit elle-même 20 pour cent de l'énergie
nécessaire - l'entreprise utilise 100 pour cent d'électricité verte. Avec le
projet forestier lavera ( http://WWW.LAVERA.DE/WALD ), Laverana fait progresser
la protection de l'environnement : des forêts sont reboisées, des surfaces
écologiquement précieuses sont préservées - si possible lors de Climate Action
Events avec des jeunes - et des projets de formation environnementale et de
recherche sont soutenus. Parallèlement, l'entreprise travaille continuellement à
réduire les déchets de production et la consommation d'eau et à augmenter la
proportion de matériaux recyclables.
Oui à la recherche et au développement innovants Laverana repense
continuellement la nature. Grâce à une recherche fondamentale intensive et au
développement de procédés de fabrication spéciaux, des produits innovants voient
le jour, dans lesquels se déploie toute la force des ingrédients naturels. Le
résultat : des concepts de soins avec des actifs naturels de haute qualité, une
tolérance cutanée optimale et de nombreuses premières sur le marché dans le
domaine des cosmétiques naturels. L'équipe de recherche poursuit une approche
holistique. Selon le principe " moins c'est plus ", lavera renonce délibérément
aux parabènes, silicones et parfums artificiels. L'entreprise mise plutôt sur
Autor folgen