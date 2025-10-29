    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Exceptionnel! Laverana remporte le Sustainable Beauty Award Europe 2025 - Quand l'esprit pionnier rencontre la science - Le fabricant allemand de cosmétiques naturels convainc dans la catégorie Pioneer (FOTO)

    Hanovre/Paris (ots) - Laverana GmbH & Co. KG a été récompensée le 22 octobre
    2025 lors du European Cosmetic Summit à Paris par le Sustainable Beauty Award
    Europe 2025 dans la catégorie " Pioneer ". Cette distinction, décernée par
    ecovia intelligence depuis 2013, récompense les entreprises du secteur de la
    beauté qui développent et font progresser de manière cohérente des approches
    innovantes en faveur du développement durable. Laverana a convaincu le jury par
    son excellence scientifique dans le développement de cosmétiques naturels, un
    concept de durabilité holistique ainsi que son rôle de pionnier dans le secteur.

    L'entreprise de Basse-Saxe, dont le siège se trouve dans la région de Hanovre,
    fabrique depuis plus de 35 ans exclusivement des cosmétiques naturels certifiés
    et suit de manière cohérente ses propres principes dans les domaines de
    transformation que sont la science, la nature et les ressources.

    Oui à un environnement sain comme source d'ingrédients de qualité

    La nature est l'origine et l'inspiration de tous les produits lavera. Seul un
    environnement sain garantit des matières premières de haute qualité et un avenir
    digne d'être vécu - Laverana suit déjà ce principe aujourd'hui : les émissions
    de CO? sont réduites grâce à des mesures complètes dans l'exploitation et au
    choix d'emballages durables. La grande installation photovoltaïque de
    l'entreprise sur le site de Bantorf produit elle-même 20 pour cent de l'énergie
    nécessaire - l'entreprise utilise 100 pour cent d'électricité verte. Avec le
    projet forestier lavera ( http://WWW.LAVERA.DE/WALD ), Laverana fait progresser
    la protection de l'environnement : des forêts sont reboisées, des surfaces
    écologiquement précieuses sont préservées - si possible lors de Climate Action
    Events avec des jeunes - et des projets de formation environnementale et de
    recherche sont soutenus. Parallèlement, l'entreprise travaille continuellement à
    réduire les déchets de production et la consommation d'eau et à augmenter la
    proportion de matériaux recyclables.

    Oui à la recherche et au développement innovants Laverana repense
    continuellement la nature. Grâce à une recherche fondamentale intensive et au
    développement de procédés de fabrication spéciaux, des produits innovants voient
    le jour, dans lesquels se déploie toute la force des ingrédients naturels. Le
    résultat : des concepts de soins avec des actifs naturels de haute qualité, une
    tolérance cutanée optimale et de nombreuses premières sur le marché dans le
    domaine des cosmétiques naturels. L'équipe de recherche poursuit une approche
    holistique. Selon le principe " moins c'est plus ", lavera renonce délibérément
    aux parabènes, silicones et parfums artificiels. L'entreprise mise plutôt sur
