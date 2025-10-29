    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Eccezionale! Laverana vince il Sustainable Beauty Award Europe 2025 / Quando lo spirito pionieristico incontra la scienza - Il produttore tedesco di cosmetici naturali convince nella categoria Pioneer (FOTO)

    Hannover/Parigi (ots) - Laverana GmbH & Co. KG è stata premiata il 22 ottobre
    2025 nell'ambito dell'European Cosmetic Summit a Parigi con il Sustainable
    Beauty Award Europe 2025 nella categoria "Pioneer". Il riconoscimento, assegnato
    da ecovia intelligence dal 2013, premia le aziende del settore beauty che
    sviluppano e promuovono con coerenza approcci innovativi per la sostenibilità.
    Laverana ha convinto la giuria grazie all'eccellenza scientifica nello sviluppo
    di cosmetici naturali, a un concetto di sostenibilità olistico e al suo ruolo di
    pioniere del settore.

    L'azienda della Bassa Sassonia con sede nella regione di Hannover produce da
    oltre 35 anni esclusivamente cosmetici naturali certificati, seguendo
    coerentemente i propri principi nei campi di trasformazione della scienza, della
    natura e delle risorse.

    Sì a un ambiente sano come fonte di ingredienti di qualità

    La natura è l'origine e l'ispirazione di tutti i prodotti lavera. Solo un
    ambiente sano garantisce materie prime di alta qualità e un futuro vivibile -
    Laverana segue già oggi questo principio: le emissioni di CO? vengono ridotte
    attraverso misure estensive nelle operazioni aziendali e nella scelta di
    imballaggi sostenibili. Il proprio impianto fotovoltaico su larga scala presso
    lo stabilimento di Bantorf genera il 20 percento dell'energia necessaria -
    l'azienda utilizza il 100 percento di energia elettrica verde.

    Con il progetto forestale lavera ( http://WWW.LAVERA.DE/WALD ), Laverana
    promuove ulteriormente la protezione ambientale: vengono riforestate aree
    boschive, preservate superfici di valore ecologico - preferibilmente in Climate
    Action Events insieme ai giovani - e sostenuti progetti di educazione ambientale
    e di ricerca. Parallelamente, l'azienda lavora continuamente per ridurre i
    rifiuti di produzione e il consumo di acqua e per aumentare la percentuale di
    materiali riciclabili.

    Sì alla ricerca e allo sviluppo innovativi

    Laverana ripensa continuamente la natura. Attraverso un'intensa ricerca di base
    e lo sviluppo di processi di produzione speciali, nascono prodotti innovativi in
    cui si esprime la piena forza degli ingredienti naturali. Il risultato: concetti
    di cura con principi attivi naturali di alta qualità, tollerabilità cutanea
    ottimale e numerose novità di mercato nel settore dei cosmetici naturali.

    Il team di ricerca persegue un approccio olistico. Secondo il principio "meno è
    meglio", lavera rinuncia consapevolmente a parabeni, siliconi e profumi
    artificiali. L'azienda punta invece su ingredienti naturali, particolarmente
