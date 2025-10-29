Eccezionale! Laverana vince il Sustainable Beauty Award Europe 2025 / Quando lo spirito pionieristico incontra la scienza - Il produttore tedesco di cosmetici naturali convince nella categoria Pioneer (FOTO)

Hannover/Parigi (ots) - Laverana GmbH & Co. KG è stata premiata il 22 ottobre

2025 nell'ambito dell'European Cosmetic Summit a Parigi con il Sustainable

Beauty Award Europe 2025 nella categoria "Pioneer". Il riconoscimento, assegnato

da ecovia intelligence dal 2013, premia le aziende del settore beauty che

sviluppano e promuovono con coerenza approcci innovativi per la sostenibilità.

Laverana ha convinto la giuria grazie all'eccellenza scientifica nello sviluppo

di cosmetici naturali, a un concetto di sostenibilità olistico e al suo ruolo di

pioniere del settore.



L'azienda della Bassa Sassonia con sede nella regione di Hannover produce da

oltre 35 anni esclusivamente cosmetici naturali certificati, seguendo

coerentemente i propri principi nei campi di trasformazione della scienza, della

natura e delle risorse.









La natura è l'origine e l'ispirazione di tutti i prodotti lavera. Solo un

ambiente sano garantisce materie prime di alta qualità e un futuro vivibile -

Laverana segue già oggi questo principio: le emissioni di CO? vengono ridotte

attraverso misure estensive nelle operazioni aziendali e nella scelta di

imballaggi sostenibili. Il proprio impianto fotovoltaico su larga scala presso

lo stabilimento di Bantorf genera il 20 percento dell'energia necessaria -

l'azienda utilizza il 100 percento di energia elettrica verde.



Con il progetto forestale lavera ( http://WWW.LAVERA.DE/WALD ), Laverana

promuove ulteriormente la protezione ambientale: vengono riforestate aree

boschive, preservate superfici di valore ecologico - preferibilmente in Climate

Action Events insieme ai giovani - e sostenuti progetti di educazione ambientale

e di ricerca. Parallelamente, l'azienda lavora continuamente per ridurre i

rifiuti di produzione e il consumo di acqua e per aumentare la percentuale di

materiali riciclabili.



Sì alla ricerca e allo sviluppo innovativi



Laverana ripensa continuamente la natura. Attraverso un'intensa ricerca di base

e lo sviluppo di processi di produzione speciali, nascono prodotti innovativi in

cui si esprime la piena forza degli ingredienti naturali. Il risultato: concetti

di cura con principi attivi naturali di alta qualità, tollerabilità cutanea

ottimale e numerose novità di mercato nel settore dei cosmetici naturali.



Il team di ricerca persegue un approccio olistico. Secondo il principio "meno è

meglio", lavera rinuncia consapevolmente a parabeni, siliconi e profumi

artificiali. L'azienda punta invece su ingredienti naturali, particolarmente Seite 1 von 2 Seite 2 ►





