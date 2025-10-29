Eccezionale! Laverana vince il Sustainable Beauty Award Europe 2025 / Quando lo spirito pionieristico incontra la scienza - Il produttore tedesco di cosmetici naturali convince nella categoria Pioneer (FOTO)
Hannover/Parigi (ots) - Laverana GmbH & Co. KG è stata premiata il 22 ottobre
2025 nell'ambito dell'European Cosmetic Summit a Parigi con il Sustainable
Beauty Award Europe 2025 nella categoria "Pioneer". Il riconoscimento, assegnato
da ecovia intelligence dal 2013, premia le aziende del settore beauty che
sviluppano e promuovono con coerenza approcci innovativi per la sostenibilità.
Laverana ha convinto la giuria grazie all'eccellenza scientifica nello sviluppo
di cosmetici naturali, a un concetto di sostenibilità olistico e al suo ruolo di
pioniere del settore.
L'azienda della Bassa Sassonia con sede nella regione di Hannover produce da
oltre 35 anni esclusivamente cosmetici naturali certificati, seguendo
coerentemente i propri principi nei campi di trasformazione della scienza, della
natura e delle risorse.
Sì a un ambiente sano come fonte di ingredienti di qualità
La natura è l'origine e l'ispirazione di tutti i prodotti lavera. Solo un
ambiente sano garantisce materie prime di alta qualità e un futuro vivibile -
Laverana segue già oggi questo principio: le emissioni di CO? vengono ridotte
attraverso misure estensive nelle operazioni aziendali e nella scelta di
imballaggi sostenibili. Il proprio impianto fotovoltaico su larga scala presso
lo stabilimento di Bantorf genera il 20 percento dell'energia necessaria -
l'azienda utilizza il 100 percento di energia elettrica verde.
Con il progetto forestale lavera ( http://WWW.LAVERA.DE/WALD ), Laverana
promuove ulteriormente la protezione ambientale: vengono riforestate aree
boschive, preservate superfici di valore ecologico - preferibilmente in Climate
Action Events insieme ai giovani - e sostenuti progetti di educazione ambientale
e di ricerca. Parallelamente, l'azienda lavora continuamente per ridurre i
rifiuti di produzione e il consumo di acqua e per aumentare la percentuale di
materiali riciclabili.
Sì alla ricerca e allo sviluppo innovativi
Laverana ripensa continuamente la natura. Attraverso un'intensa ricerca di base
e lo sviluppo di processi di produzione speciali, nascono prodotti innovativi in
cui si esprime la piena forza degli ingredienti naturali. Il risultato: concetti
di cura con principi attivi naturali di alta qualità, tollerabilità cutanea
ottimale e numerose novità di mercato nel settore dei cosmetici naturali.
Il team di ricerca persegue un approccio olistico. Secondo il principio "meno è
meglio", lavera rinuncia consapevolmente a parabeni, siliconi e profumi
artificiali. L'azienda punta invece su ingredienti naturali, particolarmente
