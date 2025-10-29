Herausragend! Laverana gewinnt Sustainable Beauty Award Europe 2025 / Wenn Pioniergeist auf Wissenschaft trifft - Naturkosmetikhersteller aus Deutschland überzeugt in der Kategorie Pioneer (FOTO)

Hannover/Paris (ots) - Die Laverana GmbH & Co. KG wurde am 22. Oktober 2025 im

Rahmen des European Cosmetic Summit in Paris mit dem Sustainable Beauty Award

Europe 2025 in der Kategorie "Pioneer" ausgezeichnet. Die von ecovia

intelligence seit 2013 vergebene Auszeichnung würdigt Unternehmen der

Beautybranche, die innovative Ansätze zur Förderung von Nachhaltigkeit

entwickeln und konsequent vorantreiben. Laverana überzeugte die Jury durch

wissenschaftliche Exzellenz in der Naturkosmetik-Entwicklung, ein ganzheitliches

Nachhaltigkeitskonzept sowie ihre Rolle als Pionier der Branche.



Das niedersächsische Unternehmen mit Sitz in der Region Hannover stellt seit

über 35 Jahren ausschließlich zertifizierte Naturkosmetik her und folgt dabei

konsequent eigenen Grundsätzen in den Transformationsfeldern Wissenschaft, Natur

und Ressourcen.









Die Natur ist Ursprung und Inspiration für alle lavera Produkte. Nur eine

gesunde Umwelt sichert hochwertige Rohstoffe und eine lebenswerte Zukunft -

diesem Prinzip folgt Laverana bereits heute: CO?-Emissionen werden durch

umfangreiche Maßnahmen im Betrieb und bei der Wahl nachhaltiger Verpackungen

eingespart. Die eigene Photovoltaik-Großanlage am Standort Bantorf erzeugt 20

Prozent der benötigten Energie selbst - das Unternehmen nutzt zu 100 Prozent

Ökostrom.



Mit dem lavera Waldprojekt ( WWW.LAVERA.DE/WALD (https://www.lavera.de/WALD) )

treibt Laverana den Umweltschutz weiter voran: Wälder werden aufgeforstet,

ökologisch wertvolle Flächen bewahrt - möglichst in Climate Action Events

gemeinsam mit jungen Menschen - sowie Umweltbildung und Forschungsprojekte

gefördert. Parallel arbeitet das Unternehmen kontinuierlich daran,

Produktionsabfall und Wasserverbrauch zu reduzieren und den Anteil recycelbarer

Materialien zu erhöhen.



Ja zu innovativer Forschung und Entwicklung



Laverana denkt Natur kontinuierlich neu. Durch intensive Grundlagenforschung und

die Entwicklung spezieller Herstellungsverfahren entstehen innovative Produkte,

in denen sich die volle Kraft natürlicher Inhaltsstoffe entfaltet. Das Ergebnis:

Pflegekonzepte mit hochwertigen natürlichen Wirkstoffen, optimaler

Hautverträglichkeit und zahlreiche Marktpremieren im Bereich Naturkosmetik.



Das Forscherteam verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz. Nach dem Prinzip

"weniger ist mehr" verzichtet lavera bewusst auf Parabene, Silikone und

künstliche Duftstoffe. Stattdessen setzt das Unternehmen auf natürliche,

besonders hautschonende Inhaltsstoffe. Dieser Verzicht wird zum Mehrwert für

Haut und Umwelt - denn auch die biologische Abbaubarkeit spielt bei der Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Ja zu einer gesunden Umwelt als Quelle guter InhaltsstoffeDie Natur ist Ursprung und Inspiration für alle lavera Produkte. Nur einegesunde Umwelt sichert hochwertige Rohstoffe und eine lebenswerte Zukunft -diesem Prinzip folgt Laverana bereits heute: CO?-Emissionen werden durchumfangreiche Maßnahmen im Betrieb und bei der Wahl nachhaltiger Verpackungeneingespart. Die eigene Photovoltaik-Großanlage am Standort Bantorf erzeugt 20Prozent der benötigten Energie selbst - das Unternehmen nutzt zu 100 ProzentÖkostrom.Mit dem lavera Waldprojekt ( WWW.LAVERA.DE/WALD (https://www.lavera.de/WALD) )treibt Laverana den Umweltschutz weiter voran: Wälder werden aufgeforstet,ökologisch wertvolle Flächen bewahrt - möglichst in Climate Action Eventsgemeinsam mit jungen Menschen - sowie Umweltbildung und Forschungsprojektegefördert. Parallel arbeitet das Unternehmen kontinuierlich daran,Produktionsabfall und Wasserverbrauch zu reduzieren und den Anteil recycelbarerMaterialien zu erhöhen.Ja zu innovativer Forschung und EntwicklungLaverana denkt Natur kontinuierlich neu. Durch intensive Grundlagenforschung unddie Entwicklung spezieller Herstellungsverfahren entstehen innovative Produkte,in denen sich die volle Kraft natürlicher Inhaltsstoffe entfaltet. Das Ergebnis:Pflegekonzepte mit hochwertigen natürlichen Wirkstoffen, optimalerHautverträglichkeit und zahlreiche Marktpremieren im Bereich Naturkosmetik.Das Forscherteam verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz. Nach dem Prinzip"weniger ist mehr" verzichtet lavera bewusst auf Parabene, Silikone undkünstliche Duftstoffe. Stattdessen setzt das Unternehmen auf natürliche,besonders hautschonende Inhaltsstoffe. Dieser Verzicht wird zum Mehrwert fürHaut und Umwelt - denn auch die biologische Abbaubarkeit spielt bei der