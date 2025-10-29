    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Herausragend! Laverana gewinnt Sustainable Beauty Award Europe 2025 / Wenn Pioniergeist auf Wissenschaft trifft - Naturkosmetikhersteller aus Deutschland überzeugt in der Kategorie Pioneer (FOTO)

    Hannover/Paris (ots) - Die Laverana GmbH & Co. KG wurde am 22. Oktober 2025 im
    Rahmen des European Cosmetic Summit in Paris mit dem Sustainable Beauty Award
    Europe 2025 in der Kategorie "Pioneer" ausgezeichnet. Die von ecovia
    intelligence seit 2013 vergebene Auszeichnung würdigt Unternehmen der
    Beautybranche, die innovative Ansätze zur Förderung von Nachhaltigkeit
    entwickeln und konsequent vorantreiben. Laverana überzeugte die Jury durch
    wissenschaftliche Exzellenz in der Naturkosmetik-Entwicklung, ein ganzheitliches
    Nachhaltigkeitskonzept sowie ihre Rolle als Pionier der Branche.

    Das niedersächsische Unternehmen mit Sitz in der Region Hannover stellt seit
    über 35 Jahren ausschließlich zertifizierte Naturkosmetik her und folgt dabei
    konsequent eigenen Grundsätzen in den Transformationsfeldern Wissenschaft, Natur
    und Ressourcen.

    Ja zu einer gesunden Umwelt als Quelle guter Inhaltsstoffe

    Die Natur ist Ursprung und Inspiration für alle lavera Produkte. Nur eine
    gesunde Umwelt sichert hochwertige Rohstoffe und eine lebenswerte Zukunft -
    diesem Prinzip folgt Laverana bereits heute: CO?-Emissionen werden durch
    umfangreiche Maßnahmen im Betrieb und bei der Wahl nachhaltiger Verpackungen
    eingespart. Die eigene Photovoltaik-Großanlage am Standort Bantorf erzeugt 20
    Prozent der benötigten Energie selbst - das Unternehmen nutzt zu 100 Prozent
    Ökostrom.

    Mit dem lavera Waldprojekt ( WWW.LAVERA.DE/WALD (https://www.lavera.de/WALD) )
    treibt Laverana den Umweltschutz weiter voran: Wälder werden aufgeforstet,
    ökologisch wertvolle Flächen bewahrt - möglichst in Climate Action Events
    gemeinsam mit jungen Menschen - sowie Umweltbildung und Forschungsprojekte
    gefördert. Parallel arbeitet das Unternehmen kontinuierlich daran,
    Produktionsabfall und Wasserverbrauch zu reduzieren und den Anteil recycelbarer
    Materialien zu erhöhen.

    Ja zu innovativer Forschung und Entwicklung

    Laverana denkt Natur kontinuierlich neu. Durch intensive Grundlagenforschung und
    die Entwicklung spezieller Herstellungsverfahren entstehen innovative Produkte,
    in denen sich die volle Kraft natürlicher Inhaltsstoffe entfaltet. Das Ergebnis:
    Pflegekonzepte mit hochwertigen natürlichen Wirkstoffen, optimaler
    Hautverträglichkeit und zahlreiche Marktpremieren im Bereich Naturkosmetik.

    Das Forscherteam verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz. Nach dem Prinzip
    "weniger ist mehr" verzichtet lavera bewusst auf Parabene, Silikone und
    künstliche Duftstoffe. Stattdessen setzt das Unternehmen auf natürliche,
    besonders hautschonende Inhaltsstoffe. Dieser Verzicht wird zum Mehrwert für
    Haut und Umwelt - denn auch die biologische Abbaubarkeit spielt bei der
