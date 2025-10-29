    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    AKTIE IM FOKUS

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    BASF deutlich höher - 200-Tage-Linie im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • BASF Quartalszahlen positiv, Aktien steigen um 3,4%.
    • Kurszuwachs verbessert Chartbild, 200-Tage-Linie wichtig.
    • Gewinn fiel weniger stark als erwartet, Analysten optimistisch.
    AKTIE IM FOKUS - BASF deutlich höher - 200-Tage-Linie im Blick
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Quartalszahlen der BASF sind am Mittwoch auf positives Echo gestoßen. Die Papiere des Chemiekonzerns legten im frühen Handel um 3,4 Prozent auf 44,46 Euro zu. Im weiter nur wenig veränderten Leitindex Dax waren sie damit unter den stärksten Werten.

    Kurz- und mittelfristig hellt sich das Chartbild für die BASF-Titel mit dem aktuellen Kurszuwachs auf. In der längerfristigen Betrachtung bewegt sich der Kurs aber weiter seitwärts. Wichtig wäre daher der Sprung über die 200-Tage-Linie, die derzeit bei 44,85 Euro verläuft. Im Bereich 42 Euro sind die Papiere unterstützt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.921,35€
    Basispreis
    16,74
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.800,00€
    Basispreis
    16,03
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der weltgrößte Chemiekonzern bekam zwar auch im dritten Quartal eine schwache Nachfrage zu spüren, der Gewinn fiel allerdings nicht so stark wie von Analysten befürchtet. Analyst Chris Counihan vom Investmenthaus Jefferies sieht den Quartalsbericht mitsamt den Aktienrückkäufen denn auch als Kursstütze./ajx/tih/mis

    BASF

    +2,56 %
    +0,95 %
    +2,37 %
    -2,85 %
    -5,00 %
    -5,30 %
    -7,59 %
    -41,07 %
    +8.300,00 %
    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 44,59 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 39,80 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -16,89 %/+19,05 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BASF. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS BASF deutlich höher - 200-Tage-Linie im Blick Die Quartalszahlen der BASF sind am Mittwoch auf positives Echo gestoßen. Die Papiere des Chemiekonzerns legten im frühen Handel um 3,4 Prozent auf 44,46 Euro zu. Im weiter nur wenig veränderten Leitindex Dax waren sie damit unter den stärksten …