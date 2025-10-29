AKTIE IM FOKUS
BASF deutlich höher - 200-Tage-Linie im Blick
- BASF Quartalszahlen positiv, Aktien steigen um 3,4%.
- Kurszuwachs verbessert Chartbild, 200-Tage-Linie wichtig.
- Gewinn fiel weniger stark als erwartet, Analysten optimistisch.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Quartalszahlen der BASF sind am Mittwoch auf positives Echo gestoßen. Die Papiere des Chemiekonzerns legten im frühen Handel um 3,4 Prozent auf 44,46 Euro zu. Im weiter nur wenig veränderten Leitindex Dax waren sie damit unter den stärksten Werten.
Kurz- und mittelfristig hellt sich das Chartbild für die BASF-Titel mit dem aktuellen Kurszuwachs auf. In der längerfristigen Betrachtung bewegt sich der Kurs aber weiter seitwärts. Wichtig wäre daher der Sprung über die 200-Tage-Linie, die derzeit bei 44,85 Euro verläuft. Im Bereich 42 Euro sind die Papiere unterstützt.
Der weltgrößte Chemiekonzern bekam zwar auch im dritten Quartal eine schwache Nachfrage zu spüren, der Gewinn fiel allerdings nicht so stark wie von Analysten befürchtet. Analyst Chris Counihan vom Investmenthaus Jefferies sieht den Quartalsbericht mitsamt den Aktienrückkäufen denn auch als Kursstütze./ajx/tih/mis
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 44,59 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,37 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 39,80 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -16,89 %/+19,05 % bedeutet.
Ende des Jahres läuft die Beschäftigungsgarantie in Ludwigshafen aus.
Ist doch Bewegung drin was die Umgestaltung angeht
DOW JONES--Der deutsche Chemiekonzern BASF führt nach einem Bericht der Financial Times (FT) exklusive Gespräche mit der amerikanischen Private-Equity-Firma Carlyle über den Verkauf seines Geschäftes mit Lacken und Oberflächentechnologien. Wie die britische Wirtschaftszeitung unter Berufung auf ungenannte Quellen schreibt, geht es um einen Kaufpreis von rund 7 Milliarden Euro.
Das von BASF gestartete Verkaufsverfahren habe auch das Interesse anderer Beteiligungsgesellschaften geweckt, darunter KPS Capital Partners.
Die Coating-Sparte beschäftigt mehr als 10.300 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 3,8 Milliarden Euro.
BASF und Carlyle hätten eine Stellungnahme abgelehnt, schreibt die FT.
