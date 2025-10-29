BASF deutlich höher - 200-Tage-Linie im Blick

Der weltgrößte Chemiekonzern bekam zwar auch im dritten Quartal eine schwache Nachfrage zu spüren, der Gewinn fiel allerdings nicht so stark wie von Analysten befürchtet. Analyst Chris Counihan vom Investmenthaus Jefferies sieht den Quartalsbericht mitsamt den Aktienrückkäufen denn auch als Kursstütze./ajx/tih/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 44,59 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,37 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 39,80 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von -16,89 %/+19,05 % bedeutet.