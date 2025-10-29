    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolvo Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Volvo Registered (B)

    AKTIEN IM FOKUS

    Traton profitieren von Margenstärke im dritten Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • Traton-Aktien steigen um bis zu 3,8 Prozent.
    • Starkes Q3, bessere Auftragseingänge als Volvo.
    • Margen- und Cashflowziele entsprechen Erwartungen.
    AKTIEN IM FOKUS - Traton profitieren von Margenstärke im dritten Quartal
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngsten Erkenntnisse über die Profitabilität von Traton sind am Mittwoch bei den Anlegern der VW-Tochter gut angekommen. Der Kurs des Nutzfahrzeugbauers stieg am Morgen um bis zu 3,8 Prozent und setzte sich damit von der 21-Tage-Linie nach oben ab. Eine Anfang Oktober entstandene Kurslücke konnte damit geschlossen werden.

    Im Hinblick auf die Marge sei das dritte Quartal im Konsensvergleich stark ausgefallen, schrieb Analyst Harry Martin von Bernstein Research. Er lobte außerdem, dass Traton bei den Auftragseingängen im Vergleich zum Konkurrenten Volvo besser abgeschnitten habe. Darin, dass die Margen- und Cashflowziele für dieses Jahr an das untere Ende der bisherigen Zielspannen gedrückt wurden, sieht er kein Problem. Dies entspreche bereits den Analystenerwartungen. Zudem seien nun auch Auswirkungen durch US-Zölle und eine wahrscheinliche Schwäche in Brasilien in diesen einbezogen.

    Die Traton-Aktien entwickelten sich am Mittwoch deutlich besser als jene von Daimler Truck , die sich nur knapp im Plus bewegten. Für den direkten Konkurrenten zog Experte Martin eher negative Rückschlüsse, die er neben den US-Zöllen auch an den Auftragseingängen von Traton in Europa festmachte. Auch Volvo bewegten sich am Mittwoch in Stockholm nur moderat in der Gewinnzone./tih/ajx/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 24,04 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,08 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von -5,95 %/+40,54 % bedeutet.




    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
