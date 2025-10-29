Traton profitieren von Margenstärke im dritten Quartal

Die Traton-Aktien entwickelten sich am Mittwoch deutlich besser als jene von Daimler Truck , die sich nur knapp im Plus bewegten. Für den direkten Konkurrenten zog Experte Martin eher negative Rückschlüsse, die er neben den US-Zöllen auch an den Auftragseingängen von Traton in Europa festmachte. Auch Volvo bewegten sich am Mittwoch in Stockholm nur moderat in der Gewinnzone./tih/ajx/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 24,04 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,08 Mrd..

Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von -5,95 %/+40,54 % bedeutet.