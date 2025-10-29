    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBNP Paribas (A) AktievorwärtsNachrichten zu BNP Paribas (A)
    DZ BANK stuft BNP PARIBAS auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat BNP Paribas von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert für die Aktie von 95 auf 70 Euro gesenkt. Die jüngst vorgelegten Quartalszahlen der französischen Großbank hätten die Erwartungen ein wenig verfehlt, schrieb Philipp Häßler in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Das Risikoprofil der Franzosen, die sowieso schon im europäischen Kontext hinterherhinkten, habe sich in Bezug auf Kapitalisierung, Profitabilität und Aktienrückkäufe verschlechtert. "Unserer Meinung nach gibt es interessantere Bankaktien in Europa."/rob/gl/mis

    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Philipp Häßler
    Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


