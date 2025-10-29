DZ BANK stuft BNP PARIBAS auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat BNP Paribas von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert für die Aktie von 95 auf 70 Euro gesenkt. Die jüngst vorgelegten Quartalszahlen der französischen Großbank hätten die Erwartungen ein wenig verfehlt, schrieb Philipp Häßler in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Das Risikoprofil der Franzosen, die sowieso schon im europäischen Kontext hinterherhinkten, habe sich in Bezug auf Kapitalisierung, Profitabilität und Aktienrückkäufe verschlechtert. "Unserer Meinung nach gibt es interessantere Bankaktien in Europa."/rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 67,01EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 10:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Häßler

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



