Dierig Holding: Prognoseziel verfehlt – Was bedeutet das für Anleger?
Die Dierig Holding AG aus Augsburg steht vor einer Herausforderung: Das Konzernergebnis wird die Erwartungen nicht erfüllen. Ursache sind Sondereffekte im Textilsegment, darunter ein Lagerumzug und eine Systemumstellung. Das Ergebnis wird um bis zu ein Drittel unter dem Vorjahreswert von 4,4 Millionen Euro liegen.
Foto: adobe.stock.com
- Dierig Holding AG wird voraussichtlich die Konzernergebnisprognose nicht erreichen.
- Das Konzernergebnis wird aufgrund von Sondereffekten im Textilsegment, insbesondere durch einen Lagerumzug und eine Systemumstellung, um circa ein Viertel bis ein Drittel unter dem Vorjahr liegen.
- Im Vorjahr betrug das Konzernergebnis (Ergebnis vor Ertragsteuern) 4,4 Millionen Euro.
- Die Mitteilung wurde am 29. Oktober 2025 veröffentlicht.
- Die Dierig Holding AG hat ihren Sitz in Augsburg, Deutschland.
- Die ISIN der Dierig Holding AG lautet DE0005580005 und die WKN ist 558000.
Der Kurs von Dierig Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,4000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,59 % im
Minus.
5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,3500EUR das entspricht einem Minus von -0,60 % seit der Veröffentlichung.
-1,18 %
+0,60 %
+0,60 %
-3,98 %
-7,14 %
-35,00 %
-31,30 %
-9,16 %
-25,37 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
