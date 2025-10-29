Höchster Stand seit 1,5 Jahren: Pharma-Aktie zieht an!

Zain Ebrahim, Analyst von der Bank JPMorgan, lobte die nun höher gesteckten Ziele des Pharmakonzerns für den Umsatz und Gewinn in diesem Jahr. Außerdem hob Derren Nathan, Leiter der Aktienanalyse bei Hargreaves Lansdown, das "Wachstum in allen Segmenten" positiv hervor.

Der Kurs sprang im frühen Handel in London um 3,7 Prozent, pendelte sich am Morgen bei 2,6 Prozent auf 19,26 Euro (Stand: Mittwochmorgen) ein. Der Kurs war damit auf dem höchsten Stand seit über eineinhalb Jahren.

Besonders die Bereiche Spezialmedikamente und Impfstoffe trugen maßgeblich zum Wachstum bei: Das aufstrebende Krebs-Portfolio habe dabei mit 39 Prozent das stärkste Wachstum verzeichnet.

Ein weiterer wesentlicher Treiber für den Erfolg im dritten Quartal waren erhöhte Lizenzeinnahmen, die den bereinigten Betriebsgewinn auf fast drei Milliarden Pfund (3,44 Milliarden Euro) ansteigen ließen. Der Nettogewinn für die Aktionäre belief sich auf gut zwei Milliarden Pfund, was einen deutlichen Kontrast zum Vorjahresquartal darstellt, in dem ein kostspieliger Rechtsvergleich zu einem Verlust führte.

Der Umsatz insgesamt kletterte um sieben Prozent auf knapp 8,6 Milliarden britische Pfund (ca. 9,8 Milliarden Euro). Währungsbereinigt lag das Plus bei 8 Prozent. Analysten hatten weniger erwartet.

Im Gesamtjahr will GSK nun den Umsatz währungsbereinigt um sechs bis sieben Prozent steigern. Zuletzt hatte sich das Unternehmen bereits im Juli zuversichtlicher gezeigt und seinerzeit das obere Ende der ursprünglichen Spanne von drei bis fünf Prozent Erlösplus avisiert.

Die Entwicklung zeigt das Vertrauen der Investoren in die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens. GSK plant, seine Marktposition weiter zu stärken und die langfristigen Wachstumsziele zu erreichen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 19,09EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.

