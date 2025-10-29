    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGSK AktievorwärtsNachrichten zu GSK

    Starke Quartalszahlen

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Höchster Stand seit 1,5 Jahren: Pharma-Aktie zieht an!

    Die Aktie vom britischen Pharmaunternehmen GSK zeigte sich am Mittwoch von der Anhebung der Jahresziele beflügelt.

    Für Sie zusammengefasst
    • GSK-Aktie steigt um 3,7% nach Jahreszielanhebung.
    • Umsatz und Gewinnziele für 2023 wurden erhöht.
    • Starkes Wachstum in Spezialmedikamenten und Impfstoffen.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Starke Quartalszahlen - Höchster Stand seit 1,5 Jahren: Pharma-Aktie zieht an!
    Foto: Wallstreet-Online

    Der Kurs sprang im frühen Handel in London um 3,7 Prozent, pendelte sich am Morgen bei 2,6 Prozent auf 19,26 Euro (Stand: Mittwochmorgen) ein. Der Kurs war damit auf dem höchsten Stand seit über eineinhalb Jahren.

    Zain Ebrahim, Analyst von der Bank JPMorgan, lobte die nun höher gesteckten Ziele des Pharmakonzerns für den Umsatz und Gewinn in diesem Jahr. Außerdem hob Derren Nathan, Leiter der Aktienanalyse bei Hargreaves Lansdown, das "Wachstum in allen Segmenten" positiv hervor.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu GSK Plc!
    Long
    15,46€
    Basispreis
    1,65
    Ask
    × 11,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    18,70€
    Basispreis
    2,24
    Ask
    × 8,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Besonders die Bereiche Spezialmedikamente und Impfstoffe trugen maßgeblich zum Wachstum bei: Das aufstrebende Krebs-Portfolio habe dabei mit 39 Prozent das stärkste Wachstum verzeichnet. 

    Ein weiterer wesentlicher Treiber für den Erfolg im dritten Quartal waren erhöhte Lizenzeinnahmen, die den bereinigten Betriebsgewinn auf fast drei Milliarden Pfund (3,44 Milliarden Euro) ansteigen ließen. Der Nettogewinn für die Aktionäre belief sich auf gut zwei Milliarden Pfund, was einen deutlichen Kontrast zum Vorjahresquartal darstellt, in dem ein kostspieliger Rechtsvergleich zu einem Verlust führte.

    GSK

    +1,41 %
    +1,43 %
    +11,70 %
    +18,23 %
    +8,31 %
    +15,34 %
    +3,29 %
    -23,52 %
    +367,69 %
    ISIN:GB00BN7SWP63WKN:A3DMB5

    Der Umsatz insgesamt kletterte um sieben Prozent auf knapp 8,6 Milliarden britische Pfund (ca. 9,8 Milliarden Euro). Währungsbereinigt lag das Plus bei 8 Prozent. Analysten hatten weniger erwartet.  

    Im Gesamtjahr will GSK nun den Umsatz währungsbereinigt um sechs bis sieben Prozent steigern. Zuletzt hatte sich das Unternehmen bereits im Juli zuversichtlicher gezeigt und seinerzeit das obere Ende der ursprünglichen Spanne von drei bis fünf Prozent Erlösplus avisiert.

    Die Entwicklung zeigt das Vertrauen der Investoren in die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens. GSK plant, seine Marktposition weiter zu stärken und die langfristigen Wachstumsziele zu erreichen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

     

    Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 19,09EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Starke Quartalszahlen Höchster Stand seit 1,5 Jahren: Pharma-Aktie zieht an! Die Aktie vom britischen Pharmaunternehmen GSK zeigte sich am Mittwoch von der Anhebung der Jahresziele beflügelt.