Glencore auf Januar-Hoch - bestätigte Jahresziele erleichtern
- Glencore-Aktie steigt um 5,2% auf 369,55 Pence.
- Starke Förderzahlen und Jahresziele bekräftigt.
- Analysten optimistisch nach soliden Quartalszahlen.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Starke Förderzahlen und bekräftigte Jahresziele durch Glencore haben am Mittwoch die Aktie des Bergbauunternehmens und Rohstoffhändlers zurück auf den höchsten Stand seit Januar katapultiert. Zuletzt gewann sie 5,2 Prozent auf 369,55 Pence. Die gesamte europäische Branche profitierte und zählte im Branchentableau zu den Favoriten des Tages.
Vor den Zahlen habe große Skepsis geherrscht und umso größer sei nun die Erleichterung, erklärte RBC-Analyst Ben Davis den Kurssprung der Glencore-Aktie. Das Quartal sei solide verlaufen und die Prognosen innerhalb bestehender Spannen teils leicht nach oben, teils leicht nach unten angepasst worden. Allerdings bleibe im Schlussquartal noch einiges zu tun.
Ein Börsianer sagte: Nach den zahlreichen, seit dem Börsengang 2011 verfehlten Prognosen und gesenkten Ziele sorgten die Zahlen und Aussagen des Unternehmens nun für Optimismus, dass Glencore seinen schlechten Ruf im operativen Geschäft überwinden könne./ck/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Glencore Aktie
Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,61 % und einem Kurs von 4,20 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Glencore Aktie um +1,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Glencore bezifferte sich zuletzt auf 49,88 Mrd..
Glencore zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,1250GBP. Von den letzten 8 Analysten der Glencore Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 400,00GBP was eine Bandbreite von -29,13 %/+9.349,56 % bedeutet.
Kaufempfehlung für Rohstoffhändler Glencore
Trotz unterdurchschnittlicher Kursentwicklung der Aktie des Schweizer Unternehmens Glencore (WKN: A1JAGV | ISIN: JE00B4T3BW64 | Ticker: 8GC) hält die Privatbank Berenberg an ihrer Kaufempfehlung „Buy“ fest und sieht ein Kursziel von 3,50 GBP als gerechtfertigt an. Seit Jahresanfang hat die Aktie des Rohstoffhändlers ca. 20 % verloren und notiert derzeit bei 2,82 GBP (3,23 EUR), während Wettbewerber Anglo American mit nur 18 % Kursrücksetzer etwas besser abschnitt.
Ursächlich für das schwache Abschneiden ist der niedrige Preis für Kraftwerks- und Kokskohlen. Dieser belastet den Umsatz und Gewinn des Unternehmens deutlich und der ursprünglich erwartete Cashflow aus der Übernahme der Kokskohle-Sparte von Teck Resources findet im Moment in signifikant geringerem Umfang statt. Trotz eines Aktienrückkaufprogrammes des Unternehmens über 2 Mrd. USD konnte sich der Kurs bisher noch nicht stabilisieren. Da das Unternehmen aber mit ca. 40 % Umsatzanteil im Bereich Metalle und Mineralien eine höhere EBITDA-Marge als in der Kohlesparte erzielt, dürften weiter steigende Metallpreise in den nächsten Halbjahresberichten ggf. positiv überraschen.
Glencore will in Argentinien 1 Mio. Tonnen Kupfer produzieren
Glencore will die Kupferproduktion in Argentinien hochfahren und hat für zwei Projekte RIGI-Anträge gestellt. Innerhalb von nur einer Dekade könnte das Land für den globalen Kupfermarkt massiv an Bedeutung gewinnen.
Glencore – Wann kommt der Ausbruch?
Das in der Schweiz ansässige Unternehmen Glencore (WKN: A1JAGV | ISIN: JE00B4T3BW64 | Ticker: 8GC) ist der größte Rohstoffhändler der Welt. Durch den jahrzehntelangen Handel mit Rohstoffen baute die Unternehmensführung den Konzern weiter aus und produziert mit eigenen Minen Rohstoffe wie Kupfer, Kohle, Zink, Silber, …, so dass bei vielen Transaktionen im Rohstoffbereich kein Weg an Glencore vorbeiführt.
Den stetigen operativen Cashflow nutzt das Unternehmen, um weitere Rohstoffminen aufzukaufen oder ganze Unternehmensteile zu übernehmen. Dies gelang in 2024 mit dem milliardenschweren Zukauf der Kohlesparte vom kanadischen Unternehmen Teck Resources. Auch im Erdölbereich kauft das Unternehmen zu, sobald andere Player ihre Exposure verringern wollen. So wurde in diesem Jahr - zusammen mit dem indonesischen Petrochemiekonzern Chandra Asri - von Shell die Raffinerieanlage in Singapur übernommen.
Mit Ad-hoc Meldung von letzter Woche kauften die Schweizer zudem das kanadische Batterierecycling Unternehmen Li-Cycle auf. Li-Cycle verfügt über vier Anlagen in Nordamerika sowie eine in Magdeburg. Glencore tritt hier als sogenannter „Weißer Ritter“ auf, denn das angeschlagene Unternehmen suchte einen Investor und stand bereits unter Gläubigerschutz in den USA und Kanada. Die Schweizer bauen damit ihre Präsenz im Batterierecyclinggeschäft weiter aus und besitzen mit der Anlage in Magdeburg nun eine der größten Recyclinganlagen für Batterien in Europa. Der Kaufpreis soll bei mind. 40 Mio. USD liegen.