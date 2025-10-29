    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGlencore AktievorwärtsNachrichten zu Glencore

    AKTIE IM FOKUS

    Glencore auf Januar-Hoch - bestätigte Jahresziele erleichtern

    Für Sie zusammengefasst
    • Glencore-Aktie steigt um 5,2% auf 369,55 Pence.
    • Starke Förderzahlen und Jahresziele bekräftigt.
    • Analysten optimistisch nach soliden Quartalszahlen.
    Foto: Urs Flueeler - dpa

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Starke Förderzahlen und bekräftigte Jahresziele durch Glencore haben am Mittwoch die Aktie des Bergbauunternehmens und Rohstoffhändlers zurück auf den höchsten Stand seit Januar katapultiert. Zuletzt gewann sie 5,2 Prozent auf 369,55 Pence. Die gesamte europäische Branche profitierte und zählte im Branchentableau zu den Favoriten des Tages.

    Vor den Zahlen habe große Skepsis geherrscht und umso größer sei nun die Erleichterung, erklärte RBC-Analyst Ben Davis den Kurssprung der Glencore-Aktie. Das Quartal sei solide verlaufen und die Prognosen innerhalb bestehender Spannen teils leicht nach oben, teils leicht nach unten angepasst worden. Allerdings bleibe im Schlussquartal noch einiges zu tun.

    Ein Börsianer sagte: Nach den zahlreichen, seit dem Börsengang 2011 verfehlten Prognosen und gesenkten Ziele sorgten die Zahlen und Aussagen des Unternehmens nun für Optimismus, dass Glencore seinen schlechten Ruf im operativen Geschäft überwinden könne./ck/stk

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Glencore Aktie

    Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,61 % und einem Kurs von 4,20 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Glencore Aktie um +1,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Glencore bezifferte sich zuletzt auf 49,88 Mrd..

    Glencore zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,1250GBP. Von den letzten 8 Analysten der Glencore Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 400,00GBP was eine Bandbreite von -29,13 %/+9.349,56 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Glencore - A1JAGV - JE00B4T3BW64

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Glencore. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
