Was das für PV-Anlagen bedeutet (FOTO)

Rielasingen - Worblingen (ots) - Die Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums, in

neue Gaskraftwerke zu investieren, sorgen für Diskussionen: Kritiker befürchten,

dass Strom aus Erneuerbaren Energien dadurch an Attraktivität verlieren könnte.

Denn mit einem künftig gasgeprägten Strommarkt dürften die Strompreise stark

schwanken und die Einspeisevergütung für PV-Anlagen unter Druck geraten.

Besonders im gewerblichen Bereich stellt sich die Frage, ob sich Investitionen

in Photovoltaik langfristig noch rechnen.



Auch wenn der Eindruck entsteht, dass neue Gaskraftwerke den PV-Ausbau

gefährden, ist das Gegenteil der Fall. Wer klug plant, kann auch künftig stabile

Renditen erzielen. Dieser Beitrag zeigt, warum sich Unternehmer von den

aktuellen Entwicklungen nicht verunsichern lassen sollten und welche Strategien

dabei helfen, die Wirtschaftlichkeit zu sichern.









Das Wirtschaftsministerium begründet den geplanten Ausbau mit dem steigenden

Bedarf an gesicherter Leistung. Nach dem Atomausstieg und dem geplanten

Kohleausstieg müssen flexible Reservekapazitäten einspringen, wenn Sonne und

Wind nicht ausreichen. Die neuen Gaskraftwerke sollen daher

Versorgungssicherheit schaffen und diese werden "H?-ready" gebaut. Künftig

können sie mit Wasserstoff betrieben werden, der überschüssigen Strom aus

Erneuerbaren speichert und verfügbar macht, sobald er benötigt wird.



Damit sind Gaskraftwerke nicht als Konkurrenz zur Photovoltaik zu verstehen,

sondern als Ergänzung. Sie stabilisieren das Netz, gleichen Schwankungen aus und

ermöglichen, dass Solar- und Windstrom noch stärker ins System integriert werden

können.



Photovoltaik behält ihre wirtschaftliche Stärke



Auch wenn Kritiker annehmen, dass ein stärker gasgeprägter Strommarkt die

Erträge von Photovoltaik schmälern könnte, bleibt ihre Wirtschaftlichkeit

stabil. Das EEG-Modell sorgt dafür, dass Betreiber auch bei sinkenden Preisen

abgesichert sind: Fällt der Börsenpreis, greift die Einspeisevergütung; steigt

er, profitieren sie von Mehrerlösen in der Direktvermarktung.



Besonders interessant ist die Kombination aus Direktvermarktung und gezielter

Anlagenplanung. Ost-West-Ausrichtungen liefern Strom zu Zeiten, in denen

Gaskraftwerke die Preise am Markt bestimmen, etwa in den Morgen- und

Abendstunden. Solarstrom wird so genau dann eingespeist, wenn er am meisten wert

ist, während die eigenen Erzeugungskosten nahezu null betragen.



Steuerliche und finanzielle Gestaltungsspielräume



Neben der stabilen Ertragsstruktur sind steuerliche Hebel ein wesentlicher





