Wirtschaftsministerium plant neue Gaskraftwerke
Was das für PV-Anlagen bedeutet (FOTO)
Rielasingen - Worblingen (ots) - Die Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums, in
neue Gaskraftwerke zu investieren, sorgen für Diskussionen: Kritiker befürchten,
dass Strom aus Erneuerbaren Energien dadurch an Attraktivität verlieren könnte.
Denn mit einem künftig gasgeprägten Strommarkt dürften die Strompreise stark
schwanken und die Einspeisevergütung für PV-Anlagen unter Druck geraten.
Besonders im gewerblichen Bereich stellt sich die Frage, ob sich Investitionen
in Photovoltaik langfristig noch rechnen.
Auch wenn der Eindruck entsteht, dass neue Gaskraftwerke den PV-Ausbau
gefährden, ist das Gegenteil der Fall. Wer klug plant, kann auch künftig stabile
Renditen erzielen. Dieser Beitrag zeigt, warum sich Unternehmer von den
aktuellen Entwicklungen nicht verunsichern lassen sollten und welche Strategien
dabei helfen, die Wirtschaftlichkeit zu sichern.
Gaskraftwerke als Baustein der Energiewende
Das Wirtschaftsministerium begründet den geplanten Ausbau mit dem steigenden
Bedarf an gesicherter Leistung. Nach dem Atomausstieg und dem geplanten
Kohleausstieg müssen flexible Reservekapazitäten einspringen, wenn Sonne und
Wind nicht ausreichen. Die neuen Gaskraftwerke sollen daher
Versorgungssicherheit schaffen und diese werden "H?-ready" gebaut. Künftig
können sie mit Wasserstoff betrieben werden, der überschüssigen Strom aus
Erneuerbaren speichert und verfügbar macht, sobald er benötigt wird.
Damit sind Gaskraftwerke nicht als Konkurrenz zur Photovoltaik zu verstehen,
sondern als Ergänzung. Sie stabilisieren das Netz, gleichen Schwankungen aus und
ermöglichen, dass Solar- und Windstrom noch stärker ins System integriert werden
können.
Photovoltaik behält ihre wirtschaftliche Stärke
Auch wenn Kritiker annehmen, dass ein stärker gasgeprägter Strommarkt die
Erträge von Photovoltaik schmälern könnte, bleibt ihre Wirtschaftlichkeit
stabil. Das EEG-Modell sorgt dafür, dass Betreiber auch bei sinkenden Preisen
abgesichert sind: Fällt der Börsenpreis, greift die Einspeisevergütung; steigt
er, profitieren sie von Mehrerlösen in der Direktvermarktung.
Besonders interessant ist die Kombination aus Direktvermarktung und gezielter
Anlagenplanung. Ost-West-Ausrichtungen liefern Strom zu Zeiten, in denen
Gaskraftwerke die Preise am Markt bestimmen, etwa in den Morgen- und
Abendstunden. Solarstrom wird so genau dann eingespeist, wenn er am meisten wert
ist, während die eigenen Erzeugungskosten nahezu null betragen.
Steuerliche und finanzielle Gestaltungsspielräume
Neben der stabilen Ertragsstruktur sind steuerliche Hebel ein wesentlicher
