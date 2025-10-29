    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wirtschaftsministerium plant neue Gaskraftwerke

    Was das für PV-Anlagen bedeutet (FOTO)

    Rielasingen - Worblingen (ots) - Die Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums, in
    neue Gaskraftwerke zu investieren, sorgen für Diskussionen: Kritiker befürchten,
    dass Strom aus Erneuerbaren Energien dadurch an Attraktivität verlieren könnte.
    Denn mit einem künftig gasgeprägten Strommarkt dürften die Strompreise stark
    schwanken und die Einspeisevergütung für PV-Anlagen unter Druck geraten.
    Besonders im gewerblichen Bereich stellt sich die Frage, ob sich Investitionen
    in Photovoltaik langfristig noch rechnen.

    Auch wenn der Eindruck entsteht, dass neue Gaskraftwerke den PV-Ausbau
    gefährden, ist das Gegenteil der Fall. Wer klug plant, kann auch künftig stabile
    Renditen erzielen. Dieser Beitrag zeigt, warum sich Unternehmer von den
    aktuellen Entwicklungen nicht verunsichern lassen sollten und welche Strategien
    dabei helfen, die Wirtschaftlichkeit zu sichern.

    Gaskraftwerke als Baustein der Energiewende

    Das Wirtschaftsministerium begründet den geplanten Ausbau mit dem steigenden
    Bedarf an gesicherter Leistung. Nach dem Atomausstieg und dem geplanten
    Kohleausstieg müssen flexible Reservekapazitäten einspringen, wenn Sonne und
    Wind nicht ausreichen. Die neuen Gaskraftwerke sollen daher
    Versorgungssicherheit schaffen und diese werden "H?-ready" gebaut. Künftig
    können sie mit Wasserstoff betrieben werden, der überschüssigen Strom aus
    Erneuerbaren speichert und verfügbar macht, sobald er benötigt wird.

    Damit sind Gaskraftwerke nicht als Konkurrenz zur Photovoltaik zu verstehen,
    sondern als Ergänzung. Sie stabilisieren das Netz, gleichen Schwankungen aus und
    ermöglichen, dass Solar- und Windstrom noch stärker ins System integriert werden
    können.

    Photovoltaik behält ihre wirtschaftliche Stärke

    Auch wenn Kritiker annehmen, dass ein stärker gasgeprägter Strommarkt die
    Erträge von Photovoltaik schmälern könnte, bleibt ihre Wirtschaftlichkeit
    stabil. Das EEG-Modell sorgt dafür, dass Betreiber auch bei sinkenden Preisen
    abgesichert sind: Fällt der Börsenpreis, greift die Einspeisevergütung; steigt
    er, profitieren sie von Mehrerlösen in der Direktvermarktung.

    Besonders interessant ist die Kombination aus Direktvermarktung und gezielter
    Anlagenplanung. Ost-West-Ausrichtungen liefern Strom zu Zeiten, in denen
    Gaskraftwerke die Preise am Markt bestimmen, etwa in den Morgen- und
    Abendstunden. Solarstrom wird so genau dann eingespeist, wenn er am meisten wert
    ist, während die eigenen Erzeugungskosten nahezu null betragen.

    Steuerliche und finanzielle Gestaltungsspielräume

    Neben der stabilen Ertragsstruktur sind steuerliche Hebel ein wesentlicher
    Verfasst von news aktuell
