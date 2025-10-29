    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    Loyalitätsprogramme / Studie

    Mehrheit der Deutschen vermisst Bonusprogramme mit emotionaler Markenbindung (FOTO)

    München (ots) - Bonusprogramme, die Kundinnen und Kunden beim Kauf von Waren und
    Dienstleistungen zusätzliche Leistungen versprechen, sind in Deutschland weit
    verbreitet. Doch echte Markentreue entsteht dadurch nur selten. Acht von zehn
    Deutschen nutzen sie vor allem, um Geld zu sparen. Drei Viertel steigen nur ein,
    wenn sich die Teilnahme schnell lohnt. Ein weiteres Ergebnis: Eine knappe
    Mehrheit von 52 Prozent nimmt zwar an vielen Programmen teil, fühlt sich aber
    kaum enger an die jeweilige Marke gebunden. Was fehlt, ist ein emotionaler
    Mehrwert, der Kundinnen und Kunden an die Marke bindet. Mehr als die Hälfte
    wünscht sich daher Programme, die eine persönliche Bindung zur Marke schaffen -
    sei es durch persönliche Geschenke oder Erlebnisse. Bei den unter 30-Jährigen
    sind es sogar zwei Drittel. Das sind Ergebnisse der repräsentativen Studie
    "Loyalty Programme" im Auftrag der BMW Bank, für die im Juli 2025 insgesamt
    1.000 Bundesbürgerinnen und -bürger befragt wurden.

    Neben den klassischen Bonusmodellen gibt es auch Programme, die gezielt auf
    Markentreue setzen. Derzeit sind 61 Prozent der befragten Deutschen in
    mindestens einem solchen Programm aktiv. Je exklusiver und attraktiver das
    Angebot ist, desto stärker wirkt es: Zwei Drittel der Befragten fühlen sich
    dadurch enger an eine Marke gebunden. Ausschlaggebend ist dabei vor allem der
    unmittelbare Vorteil. Für 57 Prozent zählen Rabatte, Geschenke und ähnliche
    Anreize. 51 Prozent überzeugen ein langfristiger Mehrwert in Form von Prämien
    oder Vorteilen bei häufiger Nutzung. Fast die Hälfte schätzt es, wenn die
    Teilnahme unkompliziert und ohne Aufwand möglich ist. Und immerhin 22 Prozent
    lassen sich von exklusiven Leistungen und besonderen Erlebnissen begeistern.

    Sorgen um Datenschutz weit verbreitet

    Doch Vorteile allein reichen nicht aus. Ein Loyalitätsprogramm muss auch
    Vertrauen schaffen. Besonders beim Datenschutz sehen die Befragten
    Handlungsbedarf: 46 Prozent sorgen sich um die Verwendung ihrer persönlichen
    Daten, besonders die unter 30-Jährigen mit 55 Prozent. Damit Vertrauen entsteht,
    ist Kommunikation entscheidend. 42 Prozent lehnen eine aufdringliche Ansprache
    ab. Ebenso viele erwarten klare Informationen zu Leistungen und Bedingungen; 41
    Prozent legen Wert auf einfache Kündigungsmöglichkeiten. Egal, ob positiv oder
    negativ: Knapp die Hälfte der Deutschen teilt ihre Erfahrungen mit
    Loyalitätsprogrammen öffentlich in den sozialen Medien.

    "Loyalitätsprogramme müssen mehr leisten als nur Rabatte. Menschen wollen
    spüren, dass ihre Treue gesehen und belohnt wird - durch relevante, persönliche
    Angebote und unvergessliche Erlebnisse", sagt Felix-Hendrik Laabs, Leiter
