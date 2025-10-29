Loyalitätsprogramme / Studie
Mehrheit der Deutschen vermisst Bonusprogramme mit emotionaler Markenbindung (FOTO)
München (ots) - Bonusprogramme, die Kundinnen und Kunden beim Kauf von Waren und
Dienstleistungen zusätzliche Leistungen versprechen, sind in Deutschland weit
verbreitet. Doch echte Markentreue entsteht dadurch nur selten. Acht von zehn
Deutschen nutzen sie vor allem, um Geld zu sparen. Drei Viertel steigen nur ein,
wenn sich die Teilnahme schnell lohnt. Ein weiteres Ergebnis: Eine knappe
Mehrheit von 52 Prozent nimmt zwar an vielen Programmen teil, fühlt sich aber
kaum enger an die jeweilige Marke gebunden. Was fehlt, ist ein emotionaler
Mehrwert, der Kundinnen und Kunden an die Marke bindet. Mehr als die Hälfte
wünscht sich daher Programme, die eine persönliche Bindung zur Marke schaffen -
sei es durch persönliche Geschenke oder Erlebnisse. Bei den unter 30-Jährigen
sind es sogar zwei Drittel. Das sind Ergebnisse der repräsentativen Studie
"Loyalty Programme" im Auftrag der BMW Bank, für die im Juli 2025 insgesamt
1.000 Bundesbürgerinnen und -bürger befragt wurden.
Neben den klassischen Bonusmodellen gibt es auch Programme, die gezielt auf
Markentreue setzen. Derzeit sind 61 Prozent der befragten Deutschen in
mindestens einem solchen Programm aktiv. Je exklusiver und attraktiver das
Angebot ist, desto stärker wirkt es: Zwei Drittel der Befragten fühlen sich
dadurch enger an eine Marke gebunden. Ausschlaggebend ist dabei vor allem der
unmittelbare Vorteil. Für 57 Prozent zählen Rabatte, Geschenke und ähnliche
Anreize. 51 Prozent überzeugen ein langfristiger Mehrwert in Form von Prämien
oder Vorteilen bei häufiger Nutzung. Fast die Hälfte schätzt es, wenn die
Teilnahme unkompliziert und ohne Aufwand möglich ist. Und immerhin 22 Prozent
lassen sich von exklusiven Leistungen und besonderen Erlebnissen begeistern.
Sorgen um Datenschutz weit verbreitet
Doch Vorteile allein reichen nicht aus. Ein Loyalitätsprogramm muss auch
Vertrauen schaffen. Besonders beim Datenschutz sehen die Befragten
Handlungsbedarf: 46 Prozent sorgen sich um die Verwendung ihrer persönlichen
Daten, besonders die unter 30-Jährigen mit 55 Prozent. Damit Vertrauen entsteht,
ist Kommunikation entscheidend. 42 Prozent lehnen eine aufdringliche Ansprache
ab. Ebenso viele erwarten klare Informationen zu Leistungen und Bedingungen; 41
Prozent legen Wert auf einfache Kündigungsmöglichkeiten. Egal, ob positiv oder
negativ: Knapp die Hälfte der Deutschen teilt ihre Erfahrungen mit
Loyalitätsprogrammen öffentlich in den sozialen Medien.
"Loyalitätsprogramme müssen mehr leisten als nur Rabatte. Menschen wollen
spüren, dass ihre Treue gesehen und belohnt wird - durch relevante, persönliche
Angebote und unvergessliche Erlebnisse", sagt Felix-Hendrik Laabs, Leiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
stockfreek schrieb 08.10.25, 20:53
mitdiskutieren »
bin heute mal eingestiegen; der Einbruch war zu verlockend IMHO 😁
Oberbayer78 schrieb 08.10.25, 20:39
Meiner persönlichen Meinung nach ist BMW mit der neuen Klasse so gut aufgestellt wie kein anderer deutscher Hersteller, da ist Ihnen großes gelungen. Reichweite ist künftig kein Thema mehr und wer es auf Prestige anlegt, kauft weiter BMW.mitdiskutieren »
Ich war auf dee IAA Mobility, was die chinesischen Hersteller da aufgefahren haben, ist aber auch beeindruckend. Daher wird BMW dort perspektivisch auch keine Marktanteile zurückgewinnen, da ist der Preis dann doch ausschlaggebend.
Mein Portfolio besteht zu einem guten Teil aus BMW Aktien, da verkaufe ich auch keine. Habe mir heute zudem einen Hebelschein gekauft.
Ich war auf dee IAA Mobility, was die chinesischen Hersteller da aufgefahren haben, ist aber auch beeindruckend. Daher wird BMW dort perspektivisch auch keine Marktanteile zurückgewinnen, da ist der Preis dann doch ausschlaggebend.
Mein Portfolio besteht zu einem guten Teil aus BMW Aktien, da verkaufe ich auch keine. Habe mir heute zudem einen Hebelschein gekauft.
Kampfkater1969 schrieb 08.10.25, 13:15
mitdiskutieren »
Es steht und fällt, wie der internationale Geld-Adel gierig sein wird auf BMW.....
Markt Deutschland = egal.....gibt immer weniger, die es sich leisten können oder auch wollen, fette BMW, auch E-BMW, zu fahren, zu zeigen.......
