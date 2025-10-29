Mehrheit der Deutschen vermisst Bonusprogramme mit emotionaler Markenbindung (FOTO)

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Hot Wheels BMW 519000 k a u f e n !!! BMW +1,57 % Aktie 18 Aufrufe heute stockfreek 08.10.25, 20:53

München (ots) - Bonusprogramme, die Kundinnen und Kunden beim Kauf von Waren undDienstleistungen zusätzliche Leistungen versprechen, sind in Deutschland weitverbreitet. Doch echte Markentreue entsteht dadurch nur selten. Acht von zehnDeutschen nutzen sie vor allem, um Geld zu sparen. Drei Viertel steigen nur ein,wenn sich die Teilnahme schnell lohnt. Ein weiteres Ergebnis: Eine knappeMehrheit von 52 Prozent nimmt zwar an vielen Programmen teil, fühlt sich aberkaum enger an die jeweilige Marke gebunden. Was fehlt, ist ein emotionalerMehrwert, der Kundinnen und Kunden an die Marke bindet. Mehr als die Hälftewünscht sich daher Programme, die eine persönliche Bindung zur Marke schaffen -sei es durch persönliche Geschenke oder Erlebnisse. Bei den unter 30-Jährigensind es sogar zwei Drittel. Das sind Ergebnisse der repräsentativen Studie"Loyalty Programme" im Auftrag der BMW Bank, für die im Juli 2025 insgesamt1.000 Bundesbürgerinnen und -bürger befragt wurden.Neben den klassischen Bonusmodellen gibt es auch Programme, die gezielt aufMarkentreue setzen. Derzeit sind 61 Prozent der befragten Deutschen inmindestens einem solchen Programm aktiv. Je exklusiver und attraktiver dasAngebot ist, desto stärker wirkt es: Zwei Drittel der Befragten fühlen sichdadurch enger an eine Marke gebunden. Ausschlaggebend ist dabei vor allem derunmittelbare Vorteil. Für 57 Prozent zählen Rabatte, Geschenke und ähnlicheAnreize. 51 Prozent überzeugen ein langfristiger Mehrwert in Form von Prämienoder Vorteilen bei häufiger Nutzung. Fast die Hälfte schätzt es, wenn dieTeilnahme unkompliziert und ohne Aufwand möglich ist. Und immerhin 22 Prozentlassen sich von exklusiven Leistungen und besonderen Erlebnissen begeistern.Sorgen um Datenschutz weit verbreitetDoch Vorteile allein reichen nicht aus. Ein Loyalitätsprogramm muss auchVertrauen schaffen. Besonders beim Datenschutz sehen die BefragtenHandlungsbedarf: 46 Prozent sorgen sich um die Verwendung ihrer persönlichenDaten, besonders die unter 30-Jährigen mit 55 Prozent. Damit Vertrauen entsteht,ist Kommunikation entscheidend. 42 Prozent lehnen eine aufdringliche Anspracheab. Ebenso viele erwarten klare Informationen zu Leistungen und Bedingungen; 41Prozent legen Wert auf einfache Kündigungsmöglichkeiten. Egal, ob positiv odernegativ: Knapp die Hälfte der Deutschen teilt ihre Erfahrungen mitLoyalitätsprogrammen öffentlich in den sozialen Medien."Loyalitätsprogramme müssen mehr leisten als nur Rabatte. Menschen wollenspüren, dass ihre Treue gesehen und belohnt wird - durch relevante, persönlicheAngebote und unvergessliche Erlebnisse", sagt Felix-Hendrik Laabs, Leiter