    Verantwortungslücke

    Deutsche Führungskräfte delegieren KI-Transformation (FOTO)

    München (ots) - 96 Prozent der deutschen Unternehmen glauben, dass KI ihre
    Branche positiv verändert. Doch nur bei 38 Prozent liegt die Verantwortung für
    die Neugestaltung der Organisationsstruktur bei CEOs.

    Deutsche Unternehmen blicken KI positiv entgegen, doch bei einem Viertel der
    Unternehmen (25 Prozent) scheitert die Wertschöpfung durch KI, weil
    Leadership-Commitment fehlt. Das zeigt die aktuelle Studie des
    Technologieberatungsunternehmens Slalom unter 2000 Befragten weltweit und 161
    Befragten in Deutschland. Die deutschen Unternehmen blicken neuen Technologien
    und KI positiv entgegen: 57 Prozent der Befragten glauben, dass KI und neue
    Technologien ihre Branche überwiegend positiv verändern, weitere 39 Prozent
    sogar sehr positiv. Das gilt auch für Führungskräfte und das mittlere Management
    in Unternehmen: 97 Prozent fühlen sich überwiegend wohl bis sehr wohl mit
    KI-unterstützter Entscheidungsfindung. Unklarheit hingegen herrscht bei der
    strategischen Verantwortung. Laut Führungskräften liegt die Verantwortung für
    die organisatorische Anpassung auf KI-Entwicklungen in 50 Prozent der Fälle bei
    einzelnen Geschäftsbereichsleitern. Nur 38 Prozent geben an, dass CEOs oder die
    Geschäftsführung verantwortlich sind. "Unternehmensweite KI-Transformation
    funktioniert nur mit echtem C-Level-Commitment. Führungskräfte müssen von
    Beobachtern zu Gestaltern werden, wenn KI zum festen Bestandteil der
    Unternehmens-DNA werden soll, anstatt in einzelnen Geschäftsbereichen stecken zu
    bleiben", erklärt Pamela Maruschke, Managing Director Transformation bei Slalom
    Germany.

    Der internationale Vergleich: Weltweit sind in erster Linie CTO, CDO oder
    Äquivalente (55 Prozent) verantwortlich, die Organisationsstruktur auf
    KI-Entwicklungen anzupassen, gefolgt von CEOs und Geschäftsführung (49 Prozent).
    Erst an dritter Stelle folgen die Leiter von Geschäftsbereichen (46 Prozent).

    Geschwindigkeit wird zum Problem

    Eine der größten Herausforderungen für deutsche Unternehmen liegt in der
    Geschwindigkeit, in der sich KI weiterentwickelt: 32 Prozent aller Befragten
    geben an, dass sich KI aktuell schneller entwickelt als ihre
    Implementierungsgeschwindigkeit im Unternehmen. Nur 27 Prozent sagen, dass ihr
    Unternehmen mit der Entwicklungsgeschwindigkeit mithält. Für 40 Prozent ist es
    ein Spagat aber sie schaffen es gerade so. Die Diskrepanz spiegelt sich auch in
    der strategischen Planung wider: ein Drittel (34 Prozent) der Führungskräfte
    passt die KI-Strategie kontinuierlich an die Geschäftsstrategie an, während 22
    Prozent quartalsweise und 18 Prozent halbjährlich aktualisieren. Weitere 12
    Prozent nehmen Anpassungen jährlich vor, 4 Prozent weniger als ein Mal im Jahr
