Deutsche Führungskräfte delegieren KI-Transformation (FOTO)

München (ots) - 96 Prozent der deutschen Unternehmen glauben, dass KI ihreBranche positiv verändert. Doch nur bei 38 Prozent liegt die Verantwortung fürdie Neugestaltung der Organisationsstruktur bei CEOs.Deutsche Unternehmen blicken KI positiv entgegen, doch bei einem Viertel derUnternehmen (25 Prozent) scheitert die Wertschöpfung durch KI, weilLeadership-Commitment fehlt. Das zeigt die aktuelle Studie desTechnologieberatungsunternehmens Slalom unter 2000 Befragten weltweit und 161Befragten in Deutschland. Die deutschen Unternehmen blicken neuen Technologienund KI positiv entgegen: 57 Prozent der Befragten glauben, dass KI und neueTechnologien ihre Branche überwiegend positiv verändern, weitere 39 Prozentsogar sehr positiv. Das gilt auch für Führungskräfte und das mittlere Managementin Unternehmen: 97 Prozent fühlen sich überwiegend wohl bis sehr wohl mitKI-unterstützter Entscheidungsfindung. Unklarheit hingegen herrscht bei derstrategischen Verantwortung. Laut Führungskräften liegt die Verantwortung fürdie organisatorische Anpassung auf KI-Entwicklungen in 50 Prozent der Fälle beieinzelnen Geschäftsbereichsleitern. Nur 38 Prozent geben an, dass CEOs oder dieGeschäftsführung verantwortlich sind. "Unternehmensweite KI-Transformationfunktioniert nur mit echtem C-Level-Commitment. Führungskräfte müssen vonBeobachtern zu Gestaltern werden, wenn KI zum festen Bestandteil derUnternehmens-DNA werden soll, anstatt in einzelnen Geschäftsbereichen stecken zubleiben", erklärt Pamela Maruschke, Managing Director Transformation bei SlalomGermany.Der internationale Vergleich: Weltweit sind in erster Linie CTO, CDO oderÄquivalente (55 Prozent) verantwortlich, die Organisationsstruktur aufKI-Entwicklungen anzupassen, gefolgt von CEOs und Geschäftsführung (49 Prozent).Erst an dritter Stelle folgen die Leiter von Geschäftsbereichen (46 Prozent).Geschwindigkeit wird zum ProblemEine der größten Herausforderungen für deutsche Unternehmen liegt in derGeschwindigkeit, in der sich KI weiterentwickelt: 32 Prozent aller Befragtengeben an, dass sich KI aktuell schneller entwickelt als ihreImplementierungsgeschwindigkeit im Unternehmen. Nur 27 Prozent sagen, dass ihrUnternehmen mit der Entwicklungsgeschwindigkeit mithält. Für 40 Prozent ist esein Spagat aber sie schaffen es gerade so. Die Diskrepanz spiegelt sich auch inder strategischen Planung wider: ein Drittel (34 Prozent) der Führungskräftepasst die KI-Strategie kontinuierlich an die Geschäftsstrategie an, während 22Prozent quartalsweise und 18 Prozent halbjährlich aktualisieren. Weitere 12Prozent nehmen Anpassungen jährlich vor, 4 Prozent weniger als ein Mal im Jahr