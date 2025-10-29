Verantwortungslücke
Deutsche Führungskräfte delegieren KI-Transformation (FOTO)
München (ots) - 96 Prozent der deutschen Unternehmen glauben, dass KI ihre
Branche positiv verändert. Doch nur bei 38 Prozent liegt die Verantwortung für
die Neugestaltung der Organisationsstruktur bei CEOs.
Deutsche Unternehmen blicken KI positiv entgegen, doch bei einem Viertel der
Unternehmen (25 Prozent) scheitert die Wertschöpfung durch KI, weil
Leadership-Commitment fehlt. Das zeigt die aktuelle Studie des
Technologieberatungsunternehmens Slalom unter 2000 Befragten weltweit und 161
Befragten in Deutschland. Die deutschen Unternehmen blicken neuen Technologien
und KI positiv entgegen: 57 Prozent der Befragten glauben, dass KI und neue
Technologien ihre Branche überwiegend positiv verändern, weitere 39 Prozent
sogar sehr positiv. Das gilt auch für Führungskräfte und das mittlere Management
in Unternehmen: 97 Prozent fühlen sich überwiegend wohl bis sehr wohl mit
KI-unterstützter Entscheidungsfindung. Unklarheit hingegen herrscht bei der
strategischen Verantwortung. Laut Führungskräften liegt die Verantwortung für
die organisatorische Anpassung auf KI-Entwicklungen in 50 Prozent der Fälle bei
einzelnen Geschäftsbereichsleitern. Nur 38 Prozent geben an, dass CEOs oder die
Geschäftsführung verantwortlich sind. "Unternehmensweite KI-Transformation
funktioniert nur mit echtem C-Level-Commitment. Führungskräfte müssen von
Beobachtern zu Gestaltern werden, wenn KI zum festen Bestandteil der
Unternehmens-DNA werden soll, anstatt in einzelnen Geschäftsbereichen stecken zu
bleiben", erklärt Pamela Maruschke, Managing Director Transformation bei Slalom
Germany.
Der internationale Vergleich: Weltweit sind in erster Linie CTO, CDO oder
Äquivalente (55 Prozent) verantwortlich, die Organisationsstruktur auf
KI-Entwicklungen anzupassen, gefolgt von CEOs und Geschäftsführung (49 Prozent).
Erst an dritter Stelle folgen die Leiter von Geschäftsbereichen (46 Prozent).
Geschwindigkeit wird zum Problem
Eine der größten Herausforderungen für deutsche Unternehmen liegt in der
Geschwindigkeit, in der sich KI weiterentwickelt: 32 Prozent aller Befragten
geben an, dass sich KI aktuell schneller entwickelt als ihre
Implementierungsgeschwindigkeit im Unternehmen. Nur 27 Prozent sagen, dass ihr
Unternehmen mit der Entwicklungsgeschwindigkeit mithält. Für 40 Prozent ist es
ein Spagat aber sie schaffen es gerade so. Die Diskrepanz spiegelt sich auch in
der strategischen Planung wider: ein Drittel (34 Prozent) der Führungskräfte
passt die KI-Strategie kontinuierlich an die Geschäftsstrategie an, während 22
Prozent quartalsweise und 18 Prozent halbjährlich aktualisieren. Weitere 12
Prozent nehmen Anpassungen jährlich vor, 4 Prozent weniger als ein Mal im Jahr
