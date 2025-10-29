WARBURG RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Autohersteller habe bei operativem Gewinn (Ebit) und Free Cash Flow im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch in seiner Einschätzung. Zudem habe Mercedes beim Barmittelumschlag nun höhere Ansprüche./rob/mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,24 % und einem Kurs von 57,74EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Marc-Rene Tonn

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



