Nvidia-Aktie auf Rekordhoch – Trump will mit Xi Jinping über KI-Chips sprechen

"Wir werden über die Blackwells sprechen", sagte Trump am Mittwoch im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Treffens mit Xi, das noch in dieser Woche stattfinden soll. Er bezeichnete den Chip als "super duper" und erklärte, Nvidia-CEO Jensen Huang habe ihm kürzlich eine Version des Beschleunigers im Oval Office gezeigt.

Die Aktien von Nvidia setzten ihren rasanten Aufstieg auf ein neues Rekordniveau fort: All-time-high! US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, bei seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping über die Blackwell-Prozessoren des Chipkonzerns sprechen zu wollen.

Bereits vor Monaten hatte Trump signalisiert, er könne den Export einer abgespeckten Version des Blackwell-Prozessors nach China erlauben.

Ein solcher Schritt wäre ein großer Erfolg für Nvidia, das mittlerweile wertvollste Unternehmen der Welt, zugleich aber auch eine bedeutende Konzession an Peking – und würde Washingtons jahrelange Bemühungen, Chinas Aufstieg in der Künstlichen Intelligenz (KI) zu bremsen, grundlegend verändern.

Die jüngsten Aussagen des US-Präsidenten schürten bei Investoren die Hoffnung, dass ein solches Abkommen bereits in dieser Woche zustande kommen könnte.

Für Nvidia steht viel Geld auf dem Spiel: Das Unternehmen hat wie kein anderes vom weltweiten KI-Investitionsboom profitiert.

Anfang des Jahres musste Nvidia Milliardenbeträge abschreiben, nachdem die Trump-Regierung auch den Verkauf des speziell für China entwickelten H20-Prozessors untersagt hatte.

Nur wenige Monate später erteilte Trump eine Ausnahmegenehmigung, die den Export der H20-Chips nach China erlaubte – allerdings gegen eine Abgabe von 15 Prozent des Umsatzes an die US-Regierung.

Trotz der politischen Spannungen begehren chinesische Unternehmen weiterhin Nvidias Prozessoren und sind auf das Software-Ökosystem des Konzerns angewiesen. Der Zugang zu den neuesten Blackwell-Chips – die inzwischen als Industriestandard gelten und unter anderem von Meta Platforms und OpenAI genutzt werden – wäre für Chinas KI-Branche ein enormer Vorteil.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 179,4EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 12:41 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 187,47 $ , was einem Rückgang von -9,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!