AKTIE IM FOKUS
Adidas rutschen ab nach Aussagen zu Zollbelastung
- Adidas-Aktien fallen um 3,5 % auf 177,90 Euro.
- Zölle belasten 2025 mit rund 120 Millionen Euro.
- Q3-Zahlen hatten keinen positiven Kurseinfluss.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zum Handelsauftakt am Mittwoch insgesamt nur wenig bewegten Aktien von Adidas haben am Vormittag letztlich deutlich nachgegeben. Ein Grund dürften Aussagen zu Kosten sein. Demnach soll die Belastung durch Zölle im Jahr 2025 bei rund 120 Millionen Euro liegen, wobei der größte Anteil wohl im Schlussquartal anfällt.
Die Titel des Sportartikelherstellers verloren zuletzt 3,5 Prozent auf 177,90 Euro und lagen im weiterhin kaum veränderten Dax damit hinten. Die zuvor vorgelegten endgültigen Zahlen der Herzogenauracher für das dritte Quartal waren kein Kurstreiber mehr./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 24.283 auf Ariva Indikation (29. Oktober 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -6,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,15 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 32,00 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 246,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +18,64 %/+58,19 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über adidas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Adidas ist immer ein riesen Profiteur einer WM. Ich decke mich jetzt auch nach und nach mit Adidas Aktien ein. Vor allem, weil bald Nike der Ausrüster der Nationalelf sein wird. Vielleicht nochmal eine besonders umsatzstarke WM mit Trikots und anderen Fanartikeln.
Auch Vorstand Harm Ohlmeyer hat sein Vertrauen in Adidas zum Ausdruck gebracht und für 330.900 € zum Preis von 165,45 € Aktien erworben.