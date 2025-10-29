UBS stuft Redcare Pharmacy auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Redcare Pharmacy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Sell" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) der Online-Apotheke, das angesichts der vorab veröffentlichten Umsatzentwicklung im Fokus stehe, liege über den Erwartungen, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,35 % und einem Kurs von 78,00EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 82

Kursziel alt: 82

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



