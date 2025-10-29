    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedcare Pharmacy AktievorwärtsNachrichten zu Redcare Pharmacy
    393 Aufrufe 393 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft Redcare Pharmacy auf 'Sell'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Redcare Pharmacy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Sell" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) der Online-Apotheke, das angesichts der vorab veröffentlichten Umsatzentwicklung im Fokus stehe, liege über den Erwartungen, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,35 % und einem Kurs von 78,00EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Olivier Calvet
    Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 82
    Kursziel alt: 82
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 82,00, was eine Steigerung von +6,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft Redcare Pharmacy auf 'Sell' Die Schweizer Großbank UBS hat Redcare Pharmacy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Sell" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) der Online-Apotheke, das angesichts der vorab veröffentlichten Umsatzentwicklung im …