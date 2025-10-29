Gewinnsprung trotz Absatzflaute: Wie ein LKW-Riese der Konkurrenz davonfährt!

Scania bleibt das Zugpferd, doch die Zahlen zeigen Bremsspuren

Der Nutzfahrzeughersteller Traton hat im dritten Quartal deutlich besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Das operative Ergebnis stieg auf 668 Millionen Euro, rund 10 Prozent über den Markterwartungen, obwohl das Unternehmen mit schwierigen Märkten in Nordamerika und Brasilien zu kämpfen hat.

Besonders die schwedische Marke Scania glänzte erneut. Sie erzielte einen operativen Gewinn von 468 Millionen Euro und eine Rendite von 11,1 Prozent. Damit übertraf sie die Konsensschätzung von 9,4 Prozent deutlich, auch wenn sie unter dem Vorjahreswert von 14 Prozent blieb. Der Umsatz des Gesamtkonzerns erreichte im dritten Quartal 10,4 Milliarden Euro und entsprach damit den Erwartungen.

Im Zeitraum Januar bis September 2025 sanken die Erlöse um 8 Prozent auf 32,3 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis fiel auf 2,0 Milliarden Euro nach 3,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Rendite ging entsprechend von 9,3 auf 6,3 Prozent zurück.

CEO Christian Levin sprach von einem weiterhin "herausfordernden Marktumfeld", insbesondere in Nordamerika und Brasilien. Auch in Europa sei eine "robuste Trendwende bei der Nachfrage noch nicht in Sicht".

Aufträge steigen, Verkäufe sinken

Trotz der schwierigen Lage konnte Traton die Bestellungen um 7 Prozent auf 202.100 Fahrzeuge steigern. Vor allem europäische Kunden bestellten mehr Ersatzfahrzeuge. Gleichzeitig gingen die Auslieferungen um 9 Prozent auf 224.500 Fahrzeuge zurück.

Traton bestätigte seine Jahresprognose, erwartet aber nun, dass die operative Rendite am unteren Ende der Spanne von 6 bis 7 Prozent liegen wird. Auch der freie Cashflow dürfte sich im Bereich von 1,0 bis 1,5 Milliarden Euro eher am unteren Rand bewegen.

Finanzchef Michael Jackstein betonte:

"In wirtschaftlich schwierigen Zeiten setzen wir verstärkt auf Kostendisziplin – an unseren Investitionen halten wir dennoch fest."

Die Netto-Cash-Position der Industriesparte lag zum Quartalsende bei 6,6 Milliarden Euro im negativen Bereich und damit leicht unter dem Vorjahreswert.

Anleger reagieren positiv

An der Börse kam das Ergebnis gut an. Die Traton-Aktie legte am Mittwochvormittag auf 27,82 Euro zu – ein Plus von 3,42 Prozent auf Xetra.

Trotz gedämpfter Aussichten zeigt sich: Traton kann auch in einem schwierigen Marktumfeld überzeugen – dank starker Marken, strenger Kostendisziplin und solider Auftragslage.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,72 % und einem Kurs von 27,86EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.