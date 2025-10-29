    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    241 Aufrufe 241 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldpreis steigt wieder über 4.000 US-Dollar - Absturz nach Rekordjagd gestoppt

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldpreis erholt sich über 4.000 USD je Feinunze.
    • Rückgang seit Rekordhoch um 8% seit 20. Oktober.
    • Sinkende Zinsen in den USA treiben Goldnachfrage an.
    Goldpreis steigt wieder über 4.000 US-Dollar - Absturz nach Rekordjagd gestoppt
    Foto: Jingming Pan - unsplash

    FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat die jüngste Talfahrt nach der Rekordrally vorerst gestoppt. Am Mittwoch erholte sich die Notierung mit der Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA und schaffte den Sprung über die Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm). Am Vormittag wurde das Edelmetall an der Börse in London bei 4.027 Dollar gehandelt und damit etwa 75 Dollar höher als am Vortag.

    In den vergangenen Handelstagen stand der Goldpreis unter Druck. Unter anderem haben Gewinnmitnahmen belastet, nach Anzeichen einer Entspannung im Zoll- und Handelsstreit zwischen den USA und China. Nachdem die Notierung vor etwa einer Woche ein Rekordhoch bei 4.381 Dollar erreicht hatte, war sie am Dienstag bis auf 3.886 Dollar gefallen, bevor eine Erholung einsetzte.

    Seit dem Rekordhoch am 20. Oktober ist der Goldpreis mittlerweile um etwa acht Prozent gesunken. Trotz des Rückschlags bleibt der Preisanstieg des Edelmetalls seit Beginn des Jahres eindrucksvoll: In dieser Zeit hat Gold mehr als 50 Prozent an Wert gewonnen.

    Am Markt wurde die jüngste Erholung beim Goldpreis mit der Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA erklärt. Bei der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend wird fest damit gerechnet, dass die Fed den Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte senken wird. Darüber hinaus rechnet der Markt auch im Dezember fest mit einer Zinssenkung in den USA.

    Bereits in den vergangenen Monaten zählte die Aussicht auf sinkende Zinsen in der größten Volkswirtschaft der Welt zu den wichtigsten Treibern beim Goldpreis. Weil Gold keine Marktzinsen abwirft, verstärken fallende Zinsen die Nachfrage nach dem Edelmetall. Als weitere Preistreiber gelten die Flucht in sichere Anlagehäfen im Zuge geopolitischer Risiken und der Furcht vor den Folgen der aggressiven Zollpolitik der US-Regierung sowie Goldkäufe durch Zentralbanken./jkr/jha/




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Goldpreis steigt wieder über 4.000 US-Dollar - Absturz nach Rekordjagd gestoppt Der Goldpreis hat die jüngste Talfahrt nach der Rekordrally vorerst gestoppt. Am Mittwoch erholte sich die Notierung mit der Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA und schaffte den Sprung über die Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 …