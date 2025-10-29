Trotz gleichem Zinsniveau
Monatliche Belastung für Immobilienkäufer aktuell bis zu 200 Euro niedriger als vor 3 Jahren
Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse zur Veränderung der monatlichen
Annuitätenrate (10 Jahre Zinsbindung) beim Wohnungskauf (75 Quadratmeter,
Bestand) zeigt:
- Bauzinsen derzeit auf gleichem Niveau wie vor 3 Jahren; Wohnungspreise seitdem
aber vielerorts gesunken
- Monatliche Annuitätenrate beim Wohnungskauf aktuell in 49 von 80 deutschen
Großstädten geringer als im Oktober 2022
- Größte Einsparungen pro Monat in München (-209 Euro), Stuttgart (-187 Euro)
und Frankfurt (-150 Euro)
- Höhere Belastung dagegen in 30 Städten: Bonn (+84 Euro), Darmstadt (+77 Euro)
und Koblenz (+63 Euro) mit stärksten Anstiegen der Monatsrate
Die Zinsen für Immobilienfinanzierungen liegen derzeit auf dem gleichen Niveau
wie vor 3 Jahren. Wer ein Immobiliendarlehen aufnimmt, muss aktuell im Schnitt
mit rund 3,65 Prozent bei zehnjähriger Zinsbindung rechnen, also genauso viel
wie im Oktober 2022. Trotzdem ist die monatliche Belastung für Käufer heute
oftmals geringer als damals. Der Grund: Die Angebotspreise für Wohnimmobilien
sind vielerorts gesunken. In 49 von 80 deutschen Großstädten ist die
Darlehensrückzahlung deshalb günstiger - in der Spitze zahlen Käufer aktuell
rund 200 Euro pro Monat weniger als im Oktober 2022. Das zeigt eine aktuelle
Analyse von immowelt, in der die monatlichen Annuitätenraten beim Kauf einer
75-Quadratmeter-Bestandswohnung in den deutschen Großstädten zum 1. Oktober 2022
und 2025 miteinander verglichen wurden. Für die Berechnung der Annuitätenraten
wurden 20 Prozent Eigenkapital (exklusive Kaufnebenkosten) angenommen und die
Tilgung auf einen Zeitraum von 30 Jahren ausgerichtet.
"Wer heute eine Immobilie finanziert, profitiert in den meisten Großstädten von
einer geringeren monatlichen Belastung als vor 3 Jahren", sagt immowelt
Geschäftsführer Dr. Robert Wagner. "Kaufinteressenten sollten aber nicht zu
lange zögern: Die Angebotspreise von Wohnimmobilien ziehen seit geraumer Zeit
wieder an und mit einem deutlichen Rückgang der Bauzinsen ist derzeit nicht zu
rechnen. Die im Vergleich zu Ende 2022 oftmals günstigeren Konditionen für
Immobilienkäufer könnten somit schon bald der Vergangenheit angehören."
Spürbare Entlastung in Metropolen
Im Oktober 2022 war die Abkühlung des Immobilienmarktes bereits in vollem Gange.
Kurz zuvor hatte der rasche Zinsanstieg eine längere Phase spürbarer
Preisrückgänge eingeläutet. Aktuell liegen die Angebotspreise von
Bestandswohnungen vielerorts noch immer unter dem damaligen Niveau, wodurch sich
die monatliche Belastung bei der Darlehensrückzahlung für Käufer in vielen
Städten reduziert hat. In den bevölkerungsreichsten Großstädten fallen die
Rückgänge der Monatsrate zum Teil besonders deutlich aus. Am größten sind die
