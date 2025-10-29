Monatliche Belastung für Immobilienkäufer aktuell bis zu 200 Euro niedriger als vor 3 Jahren

Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse zur Veränderung der monatlichen

Annuitätenrate (10 Jahre Zinsbindung) beim Wohnungskauf (75 Quadratmeter,

Bestand) zeigt:



- Bauzinsen derzeit auf gleichem Niveau wie vor 3 Jahren; Wohnungspreise seitdem

aber vielerorts gesunken

- Monatliche Annuitätenrate beim Wohnungskauf aktuell in 49 von 80 deutschen

Großstädten geringer als im Oktober 2022

- Größte Einsparungen pro Monat in München (-209 Euro), Stuttgart (-187 Euro)

und Frankfurt (-150 Euro)

- Höhere Belastung dagegen in 30 Städten: Bonn (+84 Euro), Darmstadt (+77 Euro)

und Koblenz (+63 Euro) mit stärksten Anstiegen der Monatsrate





Die Zinsen für Immobilienfinanzierungen liegen derzeit auf dem gleichen Niveauwie vor 3 Jahren. Wer ein Immobiliendarlehen aufnimmt, muss aktuell im Schnittmit rund 3,65 Prozent bei zehnjähriger Zinsbindung rechnen, also genauso vielwie im Oktober 2022. Trotzdem ist die monatliche Belastung für Käufer heuteoftmals geringer als damals. Der Grund: Die Angebotspreise für Wohnimmobiliensind vielerorts gesunken. In 49 von 80 deutschen Großstädten ist dieDarlehensrückzahlung deshalb günstiger - in der Spitze zahlen Käufer aktuellrund 200 Euro pro Monat weniger als im Oktober 2022. Das zeigt eine aktuelleAnalyse von immowelt, in der die monatlichen Annuitätenraten beim Kauf einer75-Quadratmeter-Bestandswohnung in den deutschen Großstädten zum 1. Oktober 2022und 2025 miteinander verglichen wurden. Für die Berechnung der Annuitätenratenwurden 20 Prozent Eigenkapital (exklusive Kaufnebenkosten) angenommen und dieTilgung auf einen Zeitraum von 30 Jahren ausgerichtet."Wer heute eine Immobilie finanziert, profitiert in den meisten Großstädten voneiner geringeren monatlichen Belastung als vor 3 Jahren", sagt immoweltGeschäftsführer Dr. Robert Wagner. "Kaufinteressenten sollten aber nicht zulange zögern: Die Angebotspreise von Wohnimmobilien ziehen seit geraumer Zeitwieder an und mit einem deutlichen Rückgang der Bauzinsen ist derzeit nicht zurechnen. Die im Vergleich zu Ende 2022 oftmals günstigeren Konditionen fürImmobilienkäufer könnten somit schon bald der Vergangenheit angehören."Spürbare Entlastung in MetropolenIm Oktober 2022 war die Abkühlung des Immobilienmarktes bereits in vollem Gange.Kurz zuvor hatte der rasche Zinsanstieg eine längere Phase spürbarerPreisrückgänge eingeläutet. Aktuell liegen die Angebotspreise vonBestandswohnungen vielerorts noch immer unter dem damaligen Niveau, wodurch sichdie monatliche Belastung bei der Darlehensrückzahlung für Käufer in vielenStädten reduziert hat. In den bevölkerungsreichsten Großstädten fallen dieRückgänge der Monatsrate zum Teil besonders deutlich aus. Am größten sind die