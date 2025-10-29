    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Trotz gleichem Zinsniveau

    Monatliche Belastung für Immobilienkäufer aktuell bis zu 200 Euro niedriger als vor 3 Jahren

    Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse zur Veränderung der monatlichen
    Annuitätenrate (10 Jahre Zinsbindung) beim Wohnungskauf (75 Quadratmeter,
    Bestand) zeigt:

    - Bauzinsen derzeit auf gleichem Niveau wie vor 3 Jahren; Wohnungspreise seitdem
    aber vielerorts gesunken
    - Monatliche Annuitätenrate beim Wohnungskauf aktuell in 49 von 80 deutschen
    Großstädten geringer als im Oktober 2022
    - Größte Einsparungen pro Monat in München (-209 Euro), Stuttgart (-187 Euro)
    und Frankfurt (-150 Euro)
    - Höhere Belastung dagegen in 30 Städten: Bonn (+84 Euro), Darmstadt (+77 Euro)
    und Koblenz (+63 Euro) mit stärksten Anstiegen der Monatsrate

    Die Zinsen für Immobilienfinanzierungen liegen derzeit auf dem gleichen Niveau
    wie vor 3 Jahren. Wer ein Immobiliendarlehen aufnimmt, muss aktuell im Schnitt
    mit rund 3,65 Prozent bei zehnjähriger Zinsbindung rechnen, also genauso viel
    wie im Oktober 2022. Trotzdem ist die monatliche Belastung für Käufer heute
    oftmals geringer als damals. Der Grund: Die Angebotspreise für Wohnimmobilien
    sind vielerorts gesunken. In 49 von 80 deutschen Großstädten ist die
    Darlehensrückzahlung deshalb günstiger - in der Spitze zahlen Käufer aktuell
    rund 200 Euro pro Monat weniger als im Oktober 2022. Das zeigt eine aktuelle
    Analyse von immowelt, in der die monatlichen Annuitätenraten beim Kauf einer
    75-Quadratmeter-Bestandswohnung in den deutschen Großstädten zum 1. Oktober 2022
    und 2025 miteinander verglichen wurden. Für die Berechnung der Annuitätenraten
    wurden 20 Prozent Eigenkapital (exklusive Kaufnebenkosten) angenommen und die
    Tilgung auf einen Zeitraum von 30 Jahren ausgerichtet.

    "Wer heute eine Immobilie finanziert, profitiert in den meisten Großstädten von
    einer geringeren monatlichen Belastung als vor 3 Jahren", sagt immowelt
    Geschäftsführer Dr. Robert Wagner. "Kaufinteressenten sollten aber nicht zu
    lange zögern: Die Angebotspreise von Wohnimmobilien ziehen seit geraumer Zeit
    wieder an und mit einem deutlichen Rückgang der Bauzinsen ist derzeit nicht zu
    rechnen. Die im Vergleich zu Ende 2022 oftmals günstigeren Konditionen für
    Immobilienkäufer könnten somit schon bald der Vergangenheit angehören."

    Spürbare Entlastung in Metropolen

    Im Oktober 2022 war die Abkühlung des Immobilienmarktes bereits in vollem Gange.
    Kurz zuvor hatte der rasche Zinsanstieg eine längere Phase spürbarer
    Preisrückgänge eingeläutet. Aktuell liegen die Angebotspreise von
    Bestandswohnungen vielerorts noch immer unter dem damaligen Niveau, wodurch sich
    die monatliche Belastung bei der Darlehensrückzahlung für Käufer in vielen
    Städten reduziert hat. In den bevölkerungsreichsten Großstädten fallen die
    Rückgänge der Monatsrate zum Teil besonders deutlich aus. Am größten sind die
    Verfasst von news aktuell
