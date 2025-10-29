WARBURG RESEARCH stuft Traton auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Traton nach Zahlen mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Der Lkw-Hersteller habe zwar im dritten Quartal beim operativen Ergebnis etwas besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Allerdings liege der Ausblick für das Gesamtjahr nun am unteren Ende der bisherigen Spanne. Der Auftragseingang habe die bestehenden Trends bestätigt./rob/mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,43 % und einem Kurs von 27,78EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Fabio Hölscher

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

