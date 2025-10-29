WARBURG RESEARCH stuft AMADEUS FIRE AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Amadeus Fire nach Zahlen von 95 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Personaldienstleisters habe die schwierigen Rahmenbedingungen widergespiegelt, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch. Für den Wert sprächen allerdings die Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Amadeus FiRe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 51,10EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Marc-Rene Tonn
Analysiertes Unternehmen: AMADEUS FIRE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 89
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marc-Rene Tonn
Analysiertes Unternehmen: AMADEUS FIRE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 89
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte