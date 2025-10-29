    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmadeus FiRe AktievorwärtsNachrichten zu Amadeus FiRe
    WARBURG RESEARCH stuft AMADEUS FIRE AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Amadeus Fire nach Zahlen von 95 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Personaldienstleisters habe die schwierigen Rahmenbedingungen widergespiegelt, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch. Für den Wert sprächen allerdings die Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität./rob/mf/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Amadeus FiRe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 51,10EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Marc-Rene Tonn
    Analysiertes Unternehmen: AMADEUS FIRE AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 89
    Kursziel alt: 95
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



