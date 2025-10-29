UBS stuft DWS auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DWS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 51,50 Euro auf "Neutral" belassen. Das bereinigte Vorsteuerergebnis der Deutsche-Bank-Fondstochter liege über dem Konsens, schrieb Michael Werner am Mittwoch. Dagegen lägen die berichteten Mittelzuflüsse unter den Erwartungen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,75 % und einem Kurs von 55,15EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Werner

Analysiertes Unternehmen: DWS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 51,50

Kursziel alt: 51,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

