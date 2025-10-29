    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    NOZ/mh

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    n MEDIEN plant Erwerb des Ostfriesischen Kuriers und der Norderneyer Badezeitung

    Flensburg/Osnabrück (ots) - Die NOZ/mh:n-Unternehmensgruppe strebt den
    vollständigen Erwerb ihres langjährigen Partners an - der Verlagsgesellschaft
    Ostfriesischer Kurier GmbH sowie der zugehörigen Zustellgesellschaft
    Soltau-Kurier-Vertrieb-GmbH von der SKN Mediengruppe. Der Erwerb steht noch
    unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das Bundeskartellamt.

    Mit dem angestrebten Erwerb übernimmt NOZ/mh:n MEDIEN die Mitarbeitenden der
    beiden Gesellschaften sowie die Tageszeitungstitel "Ostfriesischer Kurier" und
    "Norderneyer Badezeitung", mit einer verkauften Auflage von gut 8.500
    Exemplaren. Die Übernahme der beiden Zeitungstitel ist eine strategische
    Investition. Sie dient der langfristigen Zukunftssicherung und der Stärkung des
    Lokaljournalismus in der Region Ostfriesland und der Insel Norderney.

    Als Teil der Wachstumsstrategie erweitert NOZ/mh:n MEDIEN kontinuierlich ihre
    Unternehmensgruppe und stärkt ihre wirtschaftliche Basis im Wettbewerb der
    Medien durch Kooperationen.

    Unabhängig vom Erwerb der beiden Titel planen NOZ/mh:n MEDIEN und SKN eine
    Intensivierung der bestehenden verlagswirtschaftlichen Zusammenarbeit. Neben der
    gemeinsamen Anzeigenvermarktung soll zukünftig auch operativ im Rahmen des
    Zeitungsdrucks, der Buchhaltung und der IT kooperiert werden. Der Ostfriesische
    Kurier kann so weiterhin, auch unabhängig vom geplanten Erwerb, effizient
    marktgerechte Produkte herstellen. Thorsten Schulze, Geschäftsführer
    Delmenhorster Kreisblatt (DK) und der Werbevermarktung Nordwest, steht für den
    operativen Geschäftsbetrieb bereit und soll zudem die Leitung nach der
    kartellrechtlichen Freigabe übernehmen. Thorsten Schulze wird diese Rolle
    zusätzlich zu seiner Geschäftsführung beim DK ausfüllen.

    Für die SKN Mediengruppe klärt der Verkauf die Nachfolge des
    Familienunternehmens. Die geschäftsführende Gesellschafterin Charlotte Basse
    wird ihre unternehmerische Rolle künftig auf die übrigen Geschäftsbereiche der
    SKN Mediengruppe konzentrieren. Basse betont: "Die angestrebte Fortführung
    unserer Tageszeitungen unter dem Dach unseres langjährigen, starken Partners,
    der NOZ/mh:n MEDIEN, ist aus meiner Sicht die beste Perspektive zur
    Aufrechterhaltung der Titel und des Verlags."

    Jens Wegmann, Geschäftsführer NOZ/mh:n MEDIEN, und Thorsten Schulze,
    Geschäftsführer DK Medien, sind sich einig: "In unserer Unternehmensgruppe
    bewahren wir die lokale Kompetenz und den lokalen Bezug der Zeitungstitel. Dies
    wird auch im Fall der beiden Titel Ostfriesischer Kurier und Norderneyer
    Badezeitung so sein. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit den
    neuen Kollegen und Kolleginnen vor Ort."

    Pressekontakt:

    Salloa Lange
    Leitung Gruppenkommunikation NOZ/mh:n MEDIEN
    E-Mail: mailto:salloa.lange@noz.de
    Tel: 0171 - 5293 355

    Kim Sarah Quistorf
    PR-Management Gruppenkommunikation NOZ/mh:n MEDIEN
    E-Mail: mailto:kim-sarah.quistorf@noz.de
    Tel: 0461 - 808 9434

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179965/6147259
    OTS: Unternehmensgruppe NOZ/mh:n




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    NOZ/mh n MEDIEN plant Erwerb des Ostfriesischen Kuriers und der Norderneyer Badezeitung Die NOZ/mh:n-Unternehmensgruppe strebt den vollständigen Erwerb ihres langjährigen Partners an - der Verlagsgesellschaft Ostfriesischer Kurier GmbH sowie der zugehörigen Zustellgesellschaft Soltau-Kurier-Vertrieb-GmbH von der SKN Mediengruppe. Der …