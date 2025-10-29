NOZ/mh
n MEDIEN plant Erwerb des Ostfriesischen Kuriers und der Norderneyer Badezeitung
Flensburg/Osnabrück (ots) - Die NOZ/mh:n-Unternehmensgruppe strebt den
vollständigen Erwerb ihres langjährigen Partners an - der Verlagsgesellschaft
Ostfriesischer Kurier GmbH sowie der zugehörigen Zustellgesellschaft
Soltau-Kurier-Vertrieb-GmbH von der SKN Mediengruppe. Der Erwerb steht noch
unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das Bundeskartellamt.
Mit dem angestrebten Erwerb übernimmt NOZ/mh:n MEDIEN die Mitarbeitenden der
beiden Gesellschaften sowie die Tageszeitungstitel "Ostfriesischer Kurier" und
"Norderneyer Badezeitung", mit einer verkauften Auflage von gut 8.500
Exemplaren. Die Übernahme der beiden Zeitungstitel ist eine strategische
Investition. Sie dient der langfristigen Zukunftssicherung und der Stärkung des
Lokaljournalismus in der Region Ostfriesland und der Insel Norderney.
Als Teil der Wachstumsstrategie erweitert NOZ/mh:n MEDIEN kontinuierlich ihre
Unternehmensgruppe und stärkt ihre wirtschaftliche Basis im Wettbewerb der
Medien durch Kooperationen.
Unabhängig vom Erwerb der beiden Titel planen NOZ/mh:n MEDIEN und SKN eine
Intensivierung der bestehenden verlagswirtschaftlichen Zusammenarbeit. Neben der
gemeinsamen Anzeigenvermarktung soll zukünftig auch operativ im Rahmen des
Zeitungsdrucks, der Buchhaltung und der IT kooperiert werden. Der Ostfriesische
Kurier kann so weiterhin, auch unabhängig vom geplanten Erwerb, effizient
marktgerechte Produkte herstellen. Thorsten Schulze, Geschäftsführer
Delmenhorster Kreisblatt (DK) und der Werbevermarktung Nordwest, steht für den
operativen Geschäftsbetrieb bereit und soll zudem die Leitung nach der
kartellrechtlichen Freigabe übernehmen. Thorsten Schulze wird diese Rolle
zusätzlich zu seiner Geschäftsführung beim DK ausfüllen.
Für die SKN Mediengruppe klärt der Verkauf die Nachfolge des
Familienunternehmens. Die geschäftsführende Gesellschafterin Charlotte Basse
wird ihre unternehmerische Rolle künftig auf die übrigen Geschäftsbereiche der
SKN Mediengruppe konzentrieren. Basse betont: "Die angestrebte Fortführung
unserer Tageszeitungen unter dem Dach unseres langjährigen, starken Partners,
der NOZ/mh:n MEDIEN, ist aus meiner Sicht die beste Perspektive zur
Aufrechterhaltung der Titel und des Verlags."
Jens Wegmann, Geschäftsführer NOZ/mh:n MEDIEN, und Thorsten Schulze,
Geschäftsführer DK Medien, sind sich einig: "In unserer Unternehmensgruppe
bewahren wir die lokale Kompetenz und den lokalen Bezug der Zeitungstitel. Dies
wird auch im Fall der beiden Titel Ostfriesischer Kurier und Norderneyer
Badezeitung so sein. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit den
neuen Kollegen und Kolleginnen vor Ort."
Pressekontakt:
Salloa Lange
Leitung Gruppenkommunikation NOZ/mh:n MEDIEN
E-Mail: mailto:salloa.lange@noz.de
Tel: 0171 - 5293 355
Kim Sarah Quistorf
PR-Management Gruppenkommunikation NOZ/mh:n MEDIEN
E-Mail: mailto:kim-sarah.quistorf@noz.de
Tel: 0461 - 808 9434
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179965/6147259
OTS: Unternehmensgruppe NOZ/mh:n
