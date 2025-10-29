n MEDIEN plant Erwerb des Ostfriesischen Kuriers und der Norderneyer Badezeitung

Flensburg/Osnabrück (ots) - Die NOZ/mh:n-Unternehmensgruppe strebt den

vollständigen Erwerb ihres langjährigen Partners an - der Verlagsgesellschaft

Ostfriesischer Kurier GmbH sowie der zugehörigen Zustellgesellschaft

Soltau-Kurier-Vertrieb-GmbH von der SKN Mediengruppe. Der Erwerb steht noch

unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das Bundeskartellamt.



Mit dem angestrebten Erwerb übernimmt NOZ/mh:n MEDIEN die Mitarbeitenden der

beiden Gesellschaften sowie die Tageszeitungstitel "Ostfriesischer Kurier" und

"Norderneyer Badezeitung", mit einer verkauften Auflage von gut 8.500

Exemplaren. Die Übernahme der beiden Zeitungstitel ist eine strategische

Investition. Sie dient der langfristigen Zukunftssicherung und der Stärkung des

Lokaljournalismus in der Region Ostfriesland und der Insel Norderney.





Als Teil der Wachstumsstrategie erweitert NOZ/mh:n MEDIEN kontinuierlich ihre

Unternehmensgruppe und stärkt ihre wirtschaftliche Basis im Wettbewerb der

Medien durch Kooperationen.



Unabhängig vom Erwerb der beiden Titel planen NOZ/mh:n MEDIEN und SKN eine

Intensivierung der bestehenden verlagswirtschaftlichen Zusammenarbeit. Neben der

gemeinsamen Anzeigenvermarktung soll zukünftig auch operativ im Rahmen des

Zeitungsdrucks, der Buchhaltung und der IT kooperiert werden. Der Ostfriesische

Kurier kann so weiterhin, auch unabhängig vom geplanten Erwerb, effizient

marktgerechte Produkte herstellen. Thorsten Schulze, Geschäftsführer

Delmenhorster Kreisblatt (DK) und der Werbevermarktung Nordwest, steht für den

operativen Geschäftsbetrieb bereit und soll zudem die Leitung nach der

kartellrechtlichen Freigabe übernehmen. Thorsten Schulze wird diese Rolle

zusätzlich zu seiner Geschäftsführung beim DK ausfüllen.



Für die SKN Mediengruppe klärt der Verkauf die Nachfolge des

Familienunternehmens. Die geschäftsführende Gesellschafterin Charlotte Basse

wird ihre unternehmerische Rolle künftig auf die übrigen Geschäftsbereiche der

SKN Mediengruppe konzentrieren. Basse betont: "Die angestrebte Fortführung

unserer Tageszeitungen unter dem Dach unseres langjährigen, starken Partners,

der NOZ/mh:n MEDIEN, ist aus meiner Sicht die beste Perspektive zur

Aufrechterhaltung der Titel und des Verlags."



Jens Wegmann, Geschäftsführer NOZ/mh:n MEDIEN, und Thorsten Schulze,

Geschäftsführer DK Medien, sind sich einig: "In unserer Unternehmensgruppe

bewahren wir die lokale Kompetenz und den lokalen Bezug der Zeitungstitel. Dies

wird auch im Fall der beiden Titel Ostfriesischer Kurier und Norderneyer

Badezeitung so sein. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit den

neuen Kollegen und Kolleginnen vor Ort."



Pressekontakt:



Salloa Lange

Leitung Gruppenkommunikation NOZ/mh:n MEDIEN

E-Mail: mailto:salloa.lange@noz.de

Tel: 0171 - 5293 355



Kim Sarah Quistorf

PR-Management Gruppenkommunikation NOZ/mh:n MEDIEN

E-Mail: mailto:kim-sarah.quistorf@noz.de

Tel: 0461 - 808 9434



