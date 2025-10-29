Amazons größter KI-Plan: Massive Expansion in Südkorea!

Damit steigt die Gesamtsumme der AWS-Investitionen in Südkorea auf rund 8,8 Milliarden US-Dollar. Bereits jetzt hat der Konzern rund 3,9 Milliarden US-Dollar in das Land gesteckt.

Amazon Web Services (AWS) kündigt eine massive Expansion in Südkorea an. Der Cloud-Gigant will in den kommenden sechs Jahren weitere sieben Billionen Won – rund 4,89 Milliarden US-Dollar – in den Ausbau seiner Infrastruktur für künstliche Intelligenz investieren. Der Zeitraum für das Vorhaben reicht von 2025 bis 2031, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Größtes KI-Datenzentrum des Landes

Gemeinsam mit dem südkoreanischen Mischkonzern SK Group plant AWS den Bau eines neuen KI-Datenzentrums in der Industriestadt Ulsan im Südosten des Landes. Nach Angaben der SK Group soll das Zentrum bis 2027 fertiggestellt werden – und das größte seiner Art in Südkorea sein.

Das Projekt ist Teil einer breiteren Strategie, mit der Südkorea seine Position in der globalen KI-Wirtschaft ausbauen will. Die Regierung unter Präsident Lee Jae-myung hat die Technologiebranche als zentralen Wachstumsmotor definiert. Ziel sei es, "Südkorea unter die drei führenden KI-Nationen der Welt zu bringen", so das Präsidialamt.

Für Amazon ist das Engagement in Südkorea ein weiterer Schritt in einer weltweiten Expansionswelle. Der Cloud-Anbieter hat zuletzt auch in Japan, Australien, Neuseeland und Singapur Milliarden in neue Datenzentren gesteckt.

KI als Wachstumstreiber – und Jobkiller

Der globale Wettlauf um die Vormachtstellung in der Künstlichen Intelligenz wird zunehmend von massiven Infrastrukturinvestitionen geprägt. AWS will dabei nicht nur Rechenkapazitäten schaffen, sondern auch lokale Partnerschaften fördern, um neue KI-Anwendungen zu entwickeln.

"Wir sehen enormes Potenzial in Südkoreas Innovationskraft und digitaler Infrastruktur", erklärte ein AWS-Sprecher. Der Ausbau sei "ein langfristiges Commitment für Wachstum, Technologie und Partnerschaft".

Mit dieser Milliardenoffensive positioniert sich Amazon als Schlüsselakteur in der nächsten Phase des KI-Booms – auch wenn die gleiche Technologie, die neue Chancen schafft, zugleich tausende Arbeitsplätze kostet.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 197,1EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 12:55 Uhr) gehandelt.

