WARBURG RESEARCH stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen mit einem Kursziel von 30,40 Euro auf "Hold" belassen. Die Frankfurter hätten mit den Zahlen zum dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Aufgrund des geringen Abstands der Aktie zum Kursziel bleibt er aber beim neutralen Votum./rob/mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,78 % und einem Kurs von 30,45EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Andreas Pläsier

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30,40

Kursziel alt: 30,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



