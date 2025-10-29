UBS stuft Traton auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht sei durchwachsen gewesen, mit positiven und negativen Aspekten, schrieb Hemal Bhundia am Mittwochmorgen. Insgesamt dürften die Anleger aber positiv auf das deutlich bessere operative Ergebnis des Lkw-Bauers reagieren./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,43 % und einem Kurs von 27,78EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Hemal Bhundia
Analysiertes Unternehmen: Traton
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
