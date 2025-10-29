UBS stuft GSK auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen quer durch alle Produktkategorien des Pharmakonzerns übertroffen, schrieb Matthew Weston am Mittwoch in seiner "ersten Diagnose" nach dem Quartalsbericht. Die Briten trauten sich im Gesamtjahr nun auch mehr zu./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 19,09EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 16
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
