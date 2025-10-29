    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGSK AktievorwärtsNachrichten zu GSK
    UBS stuft GSK auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen quer durch alle Produktkategorien des Pharmakonzerns übertroffen, schrieb Matthew Weston am Mittwoch in seiner "ersten Diagnose" nach dem Quartalsbericht. Die Briten trauten sich im Gesamtjahr nun auch mehr zu./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:12 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 19,09EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Matthew Weston
    Analysiertes Unternehmen: GSK
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 16
    Kursziel alt: 16
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


