    Uran-Rallye reloaded

    Milliardenauftrag für neue US-Reaktoren: Cameco-Aktie explodiert um 23%

    DIe US-Regierung baut für 80 Milliarden US-Dollar neue Atomreaktoren. Dafür wird nicht nur jede Menge Brennstoff benötigt. Der Uran-Konzern Cameco ist auch am Reaktorbau beteiligt. Die Aktie steigt auf ein Allzeithoch.

    • US-Regierung investiert 80 Mrd. $ in Atomreaktoren.
    • Cameco-Aktie steigt um 23 % auf Allzeithoch.
    • Partnerschaft sichert langfristigen Brennstoffbedarf.
    Uran-Rallye reloaded - Milliardenauftrag für neue US-Reaktoren: Cameco-Aktie explodiert um 23%
    Foto: Liam Richards - The Canadian Press

    Die Aktien des kanadischen Uranproduzenten Cameco sind am Dienstag regelrecht explodiert: Mit einem Plus von 23 Prozent auf ein neues Allzeithoch legte der Kurs den stärksten Tagesgewinn seit Jahren hin.

    Der Grund: Ein spektakulärer Nuklearpakt mit der US-Regierung, der den Bau neuer Atomreaktoren im Umfang von mindestens 80 Milliarden US-Dollar vorsieht. Camecos Börsenwert stieg am Dienstag um umgerechnet 8,7 Milliarden US-Dollar.

    Die Kanadier halten 49 Prozent an dem US-Reaktorbauer Westinghouse Electric, der im Zentrum des Deals steht. Die restlichen 51 Prozent gehören Brookfield Asset Management und Brookfield Renewable Partners. Gemeinsam mit der Trump-Regierung soll Westinghouse künftig großflächige Atomkraftwerke in den USA errichten – mit dem Ziel, die Energieversorgung zu stärken und den explodierenden Strombedarf durch KI-Rechenzentren zu decken.

    Die Vereinbarung sieht vor, dass die US-Regierung Genehmigungen beschleunigt und die Finanzierung der Reaktorprojekte unterstützt. Im Gegenzug winken ihr bis zu 20 Prozent der künftigen Westinghouse-Gewinne – allerdings erst, nachdem die bisherigen Eigentümer rund 17,5 Milliarden US-Dollar an Profiten erhalten haben. Sollte die Bewertung von Westinghouse bis 2029 auf über 30 Milliarden US-Dollar steigen, kann Washington sogar einen Börsengang verlangen.

    "Diese Partnerschaft eröffnet riesige Wachstumschancen für unsere Nuklearprodukte", so Cameco-CEO Tim Gitzel. Schon vor dem Deal war der Aktienkurs stark gestiegen – gestützt durch ein weltweites Comeback der Atomenergie und Engpässe am Uranmarkt. Seit Jahresanfang stehen die Papiere rund 108 Prozent im Plus.

    Analysten zeigen sich euphorisch: "Jeder neue Reaktor bedeutet jahrzehntelangen Bedarf an Brennstoff und Wartung – eine Goldgrube für Westinghouse und seine Anteilseigner", kommentierte JPMorgan-Analyst Mark Strouse laut Bloomberg.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Cameco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 90,42EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 12:13 Uhr) gehandelt.



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

