Milliardenauftrag für neue US-Reaktoren: Cameco-Aktie explodiert um 23%

Der Grund: Ein spektakulärer Nuklearpakt mit der US-Regierung, der den Bau neuer Atomreaktoren im Umfang von mindestens 80 Milliarden US-Dollar vorsieht. Camecos Börsenwert stieg am Dienstag um umgerechnet 8,7 Milliarden US-Dollar.

Die Aktien des kanadischen Uranproduzenten Cameco sind am Dienstag regelrecht explodiert: Mit einem Plus von 23 Prozent auf ein neues Allzeithoch legte der Kurs den stärksten Tagesgewinn seit Jahren hin.

Die Kanadier halten 49 Prozent an dem US-Reaktorbauer Westinghouse Electric, der im Zentrum des Deals steht. Die restlichen 51 Prozent gehören Brookfield Asset Management und Brookfield Renewable Partners. Gemeinsam mit der Trump-Regierung soll Westinghouse künftig großflächige Atomkraftwerke in den USA errichten – mit dem Ziel, die Energieversorgung zu stärken und den explodierenden Strombedarf durch KI-Rechenzentren zu decken.

Die Vereinbarung sieht vor, dass die US-Regierung Genehmigungen beschleunigt und die Finanzierung der Reaktorprojekte unterstützt. Im Gegenzug winken ihr bis zu 20 Prozent der künftigen Westinghouse-Gewinne – allerdings erst, nachdem die bisherigen Eigentümer rund 17,5 Milliarden US-Dollar an Profiten erhalten haben. Sollte die Bewertung von Westinghouse bis 2029 auf über 30 Milliarden US-Dollar steigen, kann Washington sogar einen Börsengang verlangen.

"Diese Partnerschaft eröffnet riesige Wachstumschancen für unsere Nuklearprodukte", so Cameco-CEO Tim Gitzel. Schon vor dem Deal war der Aktienkurs stark gestiegen – gestützt durch ein weltweites Comeback der Atomenergie und Engpässe am Uranmarkt. Seit Jahresanfang stehen die Papiere rund 108 Prozent im Plus.

Analysten zeigen sich euphorisch: "Jeder neue Reaktor bedeutet jahrzehntelangen Bedarf an Brennstoff und Wartung – eine Goldgrube für Westinghouse und seine Anteilseigner", kommentierte JPMorgan-Analyst Mark Strouse laut Bloomberg.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Cameco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 90,42EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 12:13 Uhr) gehandelt.





