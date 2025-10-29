Lidl reduziert die Butterpreise zum fünften Mal in Folge / Butter wird bei Lidl um weitere 10 Cent günstiger - auch Bio-Butter und pflanzliche Butteralternativen fallen im Preis (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Nach den großen Preissenkungen bei Kaffee, Käse und Pasta

setzt Lidl in Deutschland ein weiteres Preiszeichen und unterstreicht damit

seine Vorreiterrolle im Lebensmitteleinzelhandel erneut. Ab sofort ist die

"Milbona Deutsche Markenbutter" (250 Gramm) für 1,39 Euro erhältlich und ist

damit so günstig wie zuletzt vor rund zwei Jahren. Darüber hinaus profitieren

die Kunden auch bei weiteren Butterartikeln, darunter ebenfalls die hochwertige

Bioland-Butter, Mischstreichfetten, einer veganen Butteralternative sowie

regional verfügbaren Butterartikeln von dauerhaft günstigeren Preisen.



Mit dieser erneuten Preisanpassung gibt Lidl sinkende Rohstoffpreise weiterhin

konsequent und direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter - und bleibt

gleichzeitig seiner Haltung treu, pflanzliche Alternativen zu gleichen Preisen

anzubieten. Kunden können sich somit stets darauf verlassen: Lidl bietet immer

das aktuell bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis.





