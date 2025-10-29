    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lidl reduziert die Butterpreise zum fünften Mal in Folge / Butter wird bei Lidl um weitere 10 Cent günstiger - auch Bio-Butter und pflanzliche Butteralternativen fallen im Preis (FOTO)

    Bad Wimpfen (ots) - Nach den großen Preissenkungen bei Kaffee, Käse und Pasta
    setzt Lidl in Deutschland ein weiteres Preiszeichen und unterstreicht damit
    seine Vorreiterrolle im Lebensmitteleinzelhandel erneut. Ab sofort ist die
    "Milbona Deutsche Markenbutter" (250 Gramm) für 1,39 Euro erhältlich und ist
    damit so günstig wie zuletzt vor rund zwei Jahren. Darüber hinaus profitieren
    die Kunden auch bei weiteren Butterartikeln, darunter ebenfalls die hochwertige
    Bioland-Butter, Mischstreichfetten, einer veganen Butteralternative sowie
    regional verfügbaren Butterartikeln von dauerhaft günstigeren Preisen.

    Mit dieser erneuten Preisanpassung gibt Lidl sinkende Rohstoffpreise weiterhin
    konsequent und direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter - und bleibt
    gleichzeitig seiner Haltung treu, pflanzliche Alternativen zu gleichen Preisen
    anzubieten. Kunden können sich somit stets darauf verlassen: Lidl bietet immer
    das aktuell bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    25,63€
    Basispreis
    2,07
    Ask
    × 12,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    29,60€
    Basispreis
    2,22
    Ask
    × 12,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Seit Jahresbeginn hat der Frische-Discounter den Preis für Butter bereits um
    insgesamt einen Euro, rund 41 Prozent, reduziert. Lidl verdeutlicht damit einmal
    mehr seinen Anspruch, hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum
    bestmöglichen Preis zu bieten.

    Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede. Den
    bundesweit günstigsten Butterpreis gibt es somit weiterhin bei Lidl - lohnt
    sich.

    Diese Butterartikel und -alternativen werden deutschlandweit in allen
    Lidl-Filialen günstiger:

    - Milbona Deutsche Markenbutter, 250 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 5,56
    Euro/Kilogramm) statt 1,49 Euro
    - Milbona Sødergården Mischstreichfett ungesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,29
    Euro (Grundpreis: 5,16 Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro
    - Milbona Sødergården Mischstreichfett gesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,29 Euro
    (Grundpreis: 5,16 Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro
    - Milbona Süßrahmbutter, 250 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 5,56
    Euro/Kilogramm) statt 1,49 Euro
    - Vemondo No Butter, 250 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 5,56 Euro/Kilogramm)
    statt 1,49 Euro
    - Milbona Bioland Butter, 250 Gramm, neu 2,69 Euro (Grundpreis: 10,76
    Euro/Kilogramm) statt 2,79 Euro

    Zusätzlich sinken die Preise dieser regional verfügbaren Produkte¹:

    - Milbona Weidebutter, 250 Gramm, neu 1,89 Euro (Grundpreis: 7,56
    Euro/Kilogramm) statt 1,99 Euro
    - Ein gutes Stück Bayern Butter mildgesäuert, 250 Gramm, neu 1,79 Euro
    (Grundpreis: 7,16 Euro/Kilogramm) statt 1,89 Euro

    Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier
    (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .

    Pressekontakt:

    Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
    07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/6147281
    OTS: Lidl


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Lidl reduziert die Butterpreise zum fünften Mal in Folge / Butter wird bei Lidl um weitere 10 Cent günstiger - auch Bio-Butter und pflanzliche Butteralternativen fallen im Preis (FOTO) Nach den großen Preissenkungen bei Kaffee, Käse und Pasta setzt Lidl in Deutschland ein weiteres Preiszeichen und unterstreicht damit seine Vorreiterrolle im Lebensmitteleinzelhandel erneut. Ab sofort ist die "Milbona Deutsche Markenbutter" (250 …