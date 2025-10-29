Lidl reduziert die Butterpreise zum fünften Mal in Folge / Butter wird bei Lidl um weitere 10 Cent günstiger - auch Bio-Butter und pflanzliche Butteralternativen fallen im Preis (FOTO)
Bad Wimpfen (ots) - Nach den großen Preissenkungen bei Kaffee, Käse und Pasta
setzt Lidl in Deutschland ein weiteres Preiszeichen und unterstreicht damit
seine Vorreiterrolle im Lebensmitteleinzelhandel erneut. Ab sofort ist die
"Milbona Deutsche Markenbutter" (250 Gramm) für 1,39 Euro erhältlich und ist
damit so günstig wie zuletzt vor rund zwei Jahren. Darüber hinaus profitieren
die Kunden auch bei weiteren Butterartikeln, darunter ebenfalls die hochwertige
Bioland-Butter, Mischstreichfetten, einer veganen Butteralternative sowie
regional verfügbaren Butterartikeln von dauerhaft günstigeren Preisen.
Mit dieser erneuten Preisanpassung gibt Lidl sinkende Rohstoffpreise weiterhin
konsequent und direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter - und bleibt
gleichzeitig seiner Haltung treu, pflanzliche Alternativen zu gleichen Preisen
anzubieten. Kunden können sich somit stets darauf verlassen: Lidl bietet immer
das aktuell bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis.
setzt Lidl in Deutschland ein weiteres Preiszeichen und unterstreicht damit
seine Vorreiterrolle im Lebensmitteleinzelhandel erneut. Ab sofort ist die
"Milbona Deutsche Markenbutter" (250 Gramm) für 1,39 Euro erhältlich und ist
damit so günstig wie zuletzt vor rund zwei Jahren. Darüber hinaus profitieren
die Kunden auch bei weiteren Butterartikeln, darunter ebenfalls die hochwertige
Bioland-Butter, Mischstreichfetten, einer veganen Butteralternative sowie
regional verfügbaren Butterartikeln von dauerhaft günstigeren Preisen.
Mit dieser erneuten Preisanpassung gibt Lidl sinkende Rohstoffpreise weiterhin
konsequent und direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter - und bleibt
gleichzeitig seiner Haltung treu, pflanzliche Alternativen zu gleichen Preisen
anzubieten. Kunden können sich somit stets darauf verlassen: Lidl bietet immer
das aktuell bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis.
Anzeige
Präsentiert von
Seit Jahresbeginn hat der Frische-Discounter den Preis für Butter bereits um
insgesamt einen Euro, rund 41 Prozent, reduziert. Lidl verdeutlicht damit einmal
mehr seinen Anspruch, hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum
bestmöglichen Preis zu bieten.
Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede. Den
bundesweit günstigsten Butterpreis gibt es somit weiterhin bei Lidl - lohnt
sich.
Diese Butterartikel und -alternativen werden deutschlandweit in allen
Lidl-Filialen günstiger:
- Milbona Deutsche Markenbutter, 250 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 5,56
Euro/Kilogramm) statt 1,49 Euro
- Milbona Sødergården Mischstreichfett ungesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,29
Euro (Grundpreis: 5,16 Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro
- Milbona Sødergården Mischstreichfett gesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,29 Euro
(Grundpreis: 5,16 Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro
- Milbona Süßrahmbutter, 250 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 5,56
Euro/Kilogramm) statt 1,49 Euro
- Vemondo No Butter, 250 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 5,56 Euro/Kilogramm)
statt 1,49 Euro
- Milbona Bioland Butter, 250 Gramm, neu 2,69 Euro (Grundpreis: 10,76
Euro/Kilogramm) statt 2,79 Euro
Zusätzlich sinken die Preise dieser regional verfügbaren Produkte¹:
- Milbona Weidebutter, 250 Gramm, neu 1,89 Euro (Grundpreis: 7,56
Euro/Kilogramm) statt 1,99 Euro
- Ein gutes Stück Bayern Butter mildgesäuert, 250 Gramm, neu 1,79 Euro
(Grundpreis: 7,16 Euro/Kilogramm) statt 1,89 Euro
Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier
(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .
Pressekontakt:
Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/6147281
OTS: Lidl
insgesamt einen Euro, rund 41 Prozent, reduziert. Lidl verdeutlicht damit einmal
mehr seinen Anspruch, hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum
bestmöglichen Preis zu bieten.
Und wie immer gilt bei Lidl: Es gibt keine regionalen Preisunterschiede. Den
bundesweit günstigsten Butterpreis gibt es somit weiterhin bei Lidl - lohnt
sich.
Diese Butterartikel und -alternativen werden deutschlandweit in allen
Lidl-Filialen günstiger:
- Milbona Deutsche Markenbutter, 250 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 5,56
Euro/Kilogramm) statt 1,49 Euro
- Milbona Sødergården Mischstreichfett ungesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,29
Euro (Grundpreis: 5,16 Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro
- Milbona Sødergården Mischstreichfett gesalzen Extra, 250 Gramm, neu 1,29 Euro
(Grundpreis: 5,16 Euro/Kilogramm) statt 1,39 Euro
- Milbona Süßrahmbutter, 250 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 5,56
Euro/Kilogramm) statt 1,49 Euro
- Vemondo No Butter, 250 Gramm, neu 1,39 Euro (Grundpreis: 5,56 Euro/Kilogramm)
statt 1,49 Euro
- Milbona Bioland Butter, 250 Gramm, neu 2,69 Euro (Grundpreis: 10,76
Euro/Kilogramm) statt 2,79 Euro
Zusätzlich sinken die Preise dieser regional verfügbaren Produkte¹:
- Milbona Weidebutter, 250 Gramm, neu 1,89 Euro (Grundpreis: 7,56
Euro/Kilogramm) statt 1,99 Euro
- Ein gutes Stück Bayern Butter mildgesäuert, 250 Gramm, neu 1,79 Euro
(Grundpreis: 7,16 Euro/Kilogramm) statt 1,89 Euro
Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier
(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .
Pressekontakt:
Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/6147281
OTS: Lidl
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Tanasaki schrieb gestern 09:03
mitdiskutieren »
Bayer steckt selbst in der Menopause - seit 3 Jahren !
keks911 schrieb 27.10.25, 09:36
mitdiskutieren »
Bayer kann sein Menopause-Medikament Elinzanetant in den USA auf den Markt bringen
https://www.finanzen.ch/nachrichten/aktien/bayer-aktie-gibt-aber-nach-bayer-erhalt-in-den-usa-zulassung-fuer-elinzanetant-1035425470
Tanasaki schrieb 24.10.25, 08:29
mitdiskutieren »
Es ist nur noch traurig was aus dem welt Konzern geworden ist !
seit 3-4 Monaten dümpelt der Kurs bei 26-28
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte