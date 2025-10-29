UBS stuft MTU Aero Engines AG auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 400 auf 390 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant hob am Dienstagabend seine Schätzungen bis 2027, schraubte sie aber ab 2028 zurück. Kurzfristig dürfte der Markt vom Triebwerkhersteller positiv überrascht werden, längerfristig gebe es aber Enttäuschungsrisiken./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 17:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 375,9EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Ian Douglas-Pennant
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 390
Kursziel alt: 400
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
