    WARBURG RESEARCH stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 60 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Halbleiterzulieferers sei enttäuschend verlaufen, schrieb Malte Schaumann in seinem am Mittwoch vorliegenden Resume. Angesichts der guten mittelfristigen Aussichten biete der Kursrückgang allerdings Einstiegschancen./rob/mf/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,96 % und einem Kurs von 27,16EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Malte Schaumann
    Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 58
    Kursziel alt: 60
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



