Metall-Boom läßt Aurubis glänzen

Aurubis wollen von Megatrends wie Elektromobilität, Künstliche Intelligenz und Infrastruktur profitieren. Besondere Chancen sehen die Hanseaten bei Kupfer, Nickel, Zinn und Edelmetallen unter anderem für den Ausbau von Datenzentren und KI-Anwendungen und der US-Energieinfrastruktur. Ein wichtiger Abnehmer sind Hightech-Produzenten und die Verteidigungsindustrie. Aurubis möchte in Zukunft bis zu 30% des bereinigten Konzernergebnisses nach Steuern ausschütten. Größter Einzelaktionär von Aurubis ist der mit knapp 30% beteiligte Stahlkonzern Salzgitter. Für den Ende September laufende Turnus 2024/25 plant Aurubis eine abgeänderte Dividendenpolitik, die vorsieht, mindestens 25% des operativen Nettokonzernerlöses auszuschütten.

Für Erneuerbare Energien sind viele verschiedene Rohstoffe nötig. So wird für E-Autos mehr Kupfer gebraucht als für Verbrenner und auch der Ausbau der Stromnetze verschlingt eine große Menge des Rohstoffs. Die amerikanische Regierung zählt Kupfer mittlerweile auch zu den kritischen Mineralien und in der Europäischen Union gilt es als strategischer Rohstoff. Da Aurubis aktuell viel Geld in den Geschäftsausbau steckt, sind im Oktober des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 noch keine großen Sprünge beim Gewinn zu erwarten. Zuletzt hat Aurubis insgesamt 740 Millionen Euro in einem Werk in Augusta/USA investiert. So möchte Aurubis auch vom Recycling-Boom in den USA profitieren. Auch wird derzeit ein Standort in Bulgarien errichtet.

Langfristig sollen die Projekte helfen, die Konzernrendite auf das im operativen Geschäft eingesetzte Kapital (ROCE) auf 15% zu steigern. Für das seit Oktober laufende Geschäftsjahr 2025/26 peilt die Konzernführung um Toralf Haag vorsichtigerweise erst einmal 7 bis 9% an. Der operative Vorsteuergewinn soll dann 300 bis 400 Millionen erreichen – Analysten erwarten im Mittel 375 Millionen Euro. In Zeiten von Trump und Xi stehen Multimetallanbieter hoch im Kurs. Die Rallye wird andauern, weil in den USA ein regelrechter Recycling-Boom ausgebrochen ist. Der Kupferpreis stieg um 30% auf ein Rekordniveau von 315 Dollar. Trotzdem ist der Preis weiter moderat. Das KGV 11.