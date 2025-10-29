Adidas sieht dieses Jahr geringere Auswirkungen durch US-Zölle

Adidas hatte bereits in der vergangenen Woche vorläufige Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und nach einem Umsatzrekord die Prognose für das laufende Jahr erhöht. Der Fokus liege nun auf einem guten Übergang ins Jahr 2026, so Gulden. Im kommenden Jahr findet unter anderem die Fußballweltmeisterschaft statt - in den USA, Kanada und Mexiko./nas/stk

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 178,9 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -6,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,15 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 32,00 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 246,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +18,68 %/+58,24 % bedeutet.