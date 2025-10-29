Adidas sieht dieses Jahr geringere Auswirkungen durch US-Zölle
- Adidas rechnet mit 120 Mio. Euro Zollbelastung.
- Preiserhöhungen in den USA bisher selektiv umgesetzt.
- Wachstum im US-Markt trotz steigender Zollbelastung.
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelkonzern Adidas rechnet im laufenden Jahr mit geringeren Auswirkungen durch US-Zölle, als zunächst angenommen. Die Ergebnisbelastung dürfte sich auf rund 120 Millionen Euro belaufen, sagte Konzernchef Björn Gulden am Mittwoch in einer Telefonkonferenz. Der Großteil werde dabei im vierten Quartal auflaufen. Im Sommer war das Management noch von etwa 200 Millionen Euro ausgegangen.
Adidas habe dabei bislang nur selektiv die Preise für einige neue Produkte in den USA erhöht, sagte Gulden. Das Unternehmen werde dabei die Entwicklung mit seinen Einzelhandelspartnern weiter beobachten. Die Belastung durch die US-Zollpolitik werde im kommenden Jahr zunehmen, schätzt er. Dennoch geht Gulden weiter von einem Wachstum in dem wichtigen US-Markt aus.
Adidas hatte bereits in der vergangenen Woche vorläufige Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und nach einem Umsatzrekord die Prognose für das laufende Jahr erhöht. Der Fokus liege nun auf einem guten Übergang ins Jahr 2026, so Gulden. Im kommenden Jahr findet unter anderem die Fußballweltmeisterschaft statt - in den USA, Kanada und Mexiko./nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 178,9 auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -6,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,15 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 32,00 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 246,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 280,00EUR was eine Bandbreite von +18,68 %/+58,24 % bedeutet.
Adidas ist immer ein riesen Profiteur einer WM. Ich decke mich jetzt auch nach und nach mit Adidas Aktien ein. Vor allem, weil bald Nike der Ausrüster der Nationalelf sein wird. Vielleicht nochmal eine besonders umsatzstarke WM mit Trikots und anderen Fanartikeln.
Auch Vorstand Harm Ohlmeyer hat sein Vertrauen in Adidas zum Ausdruck gebracht und für 330.900 € zum Preis von 165,45 € Aktien erworben.