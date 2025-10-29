BAADER BANK stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Redcare Pharmacy nach endgültigen Quartalszahlen der Online-Apotheke mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege über den Erwartungen, schrieb Volker Bosse am Mittwoch./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:40 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,35 % und einem Kurs von 78,00EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BAADER BANK
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 175
Kursziel alt: 175
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
