Peking setzt auf Kampf-KI: Wie China mit DeepSeek zum Supermilitär aufrüstet

Funktionäre der Kommunistischen Partei lobten das Fahrzeug als frühes Beispiel für den Einsatz von DeepSeek im Wettrüsten mit den Vereinigten Staaten. Regierungschefs in Peking und Washington fordern ihre Streitkräfte auf, sich auf mögliche Konflikte vorzubereiten. Eine Auswertung durch Reuters zeigt, wie systematisch China KI in die Volksbefreiungsarmee integriert.

China präsentiert erste autonome Systeme mit strategischer Bedeutung. Der staatliche Rüstungskonzern Norinco stellte im Februar ein Militärfahrzeug vor, das selbstständig mit einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde Unterstützungseinsätze fahren kann. Angetrieben wird das Modell vom KI-System des Technologieunternehmens DeepSeek, das Peking als Vorzeigeprojekt der nationalen Tech-Branche nutzt.

Die konkrete Funktionstiefe der neuen Systeme bleibt ein Staatsgeheimnis. Doch Patente und Ausschreibungen belegen Fortschritte etwa bei der autonomen Zielerfassung und der Entscheidungsunterstützung in Echtzeit. Diese Entwicklungen sollen der Technologie des US-Militärs entsprechen. Reuters konnte nicht klären, ob alle genannten Produkte bereits hergestellt oder einsatzfähig sind.

Suche nach US-Hardware trotz Exportverboten

Dokumente zeigen, dass militärnahe Einrichtungen weiterhin Chips von Nvidia nachfragen, darunter Modelle, die unter US-Exportkontrollen fallen. Unklar bleibt, ob diese Prozessoren vor den Beschränkungen exportiert wurden. Im September 2022 untersagte das US-Handelsministerium die Lieferung der weit verbreiteten A100- und H100-Chips nach China.

Nvidia-Sprecher John Rizzo sagte zu Reuters, das Unternehmen könne Weiterverkäufe einzelner Produkte nicht verfolgen.

"Das Recycling kleiner Mengen alter, gebrauchter Produkte ermögliche nichts Neues und werfe keine Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit auf. Die Verwendung von Produkten, die Beschränkungen unterliegen, für militärische Anwendungen wäre ohne Support, Software oder Wartung zum Scheitern verurteilt."

Parallel setzt das chinesische Militär verstärkt auf eigene Hardware. Auftragnehmer verweisen laut Sunny Cheung von der Jamestown Foundation auf Huawei-Chips. Reuters fand Hinweise auf deren Verwendung in militärnahen Einrichtungen, konnte den Umfang aber nicht vollständig überprüfen.

DeepSeek wird zur strategischen Schlüsseltechnologie

DeepSeek dominiert nach Reuters-Angaben in militärischen Ausschreibungen des laufenden Jahres. Nur ein einziges Mal wurde das Konkurrenzmodell Qwen des Alibaba-Konzerns erwähnt.

Die Popularität von DeepSeek in der Volksbefreiungsarmee soll zu dem beitragen, was Peking "algorithmische Souveränität" nennt: die Abkehr von westlicher Technologie und der Aufbau eigener digitaler Schlüsselkompetenzen.

Ein Sprecher des US-Außenministeriums erklärte gegenüber Reuters, "DeepSeek habe bereitwillig Unterstützung für Chinas Militär- und Geheimdienstoperationen geleistet und werde dies wahrscheinlich auch weiterhin tun".

Robotik, Drohnenschwärme und KI-gestützte Gefechtsplanung

China erforscht und bestellt Drohnenschwärme, KI-gesteuerte Roboterhunde und immersive Kommandozentralen. Bereits im November 2024 forderte das Militär KI-Roboterhunde zur Minenräumung und Aufklärung an. Bilder aus Staatsmedien belegen den Einsatz bewaffneter Roboterhunde des Herstellers Unitree.

Patente und Forschungsarbeiten zeigen zudem Projekte zur schnelleren Auswertung von Satelliten- und Drohnenbildern. Dem Unternehmen Landship Information Technology zufolge kann seine auf Huawei-Chips basierende Technologie Ziele aus dem All identifizieren und mit Radar- und Flugsystemen koordinieren.

Wissenschaftler der Technischen Universität Xi’an berichten, ein DeepSeek-basiertes System könne 10.000 mögliche Gefechtsszenarien in 48 Sekunden durchrechnen.

Autonome Waffen gewinnen an Dynamik

Immer mehr Vorhaben der Volksbefreiungsarmee zielen auf autonome Drohnen. Dokumente belegen Investitionen in Schwarmtechnologie für die Verfolgung kleiner und langsamer Luftziele. Die Beihang-Universität entwickelt Systeme, die mithilfe von DeepSeek die Entscheidungsfindung solcher Schwärme verbessern sollen.

Offiziell betonen Führungskräfte Chinas, die menschliche Kontrolle über Waffen beizubehalten. Doch der technologische Wettbewerb spitzt sich zu: Auch die USA wollen nach offiziellen Angaben bis Ende 2025 Tausende autonome Drohnen einsetzen, um den zahlenmäßigen Vorteil Chinas auszugleichen.

Made in China – aber noch nicht vollständig unabhängig

Rüstungsunternehmen wie Shanxi 100 Trust Information Technology werben mit Huawei-Chips, die speziell für KI-Berechnungen entwickelt wurden. Dennoch zeigen Patente der vergangenen zwei Jahre zahlreiche Nvidia-Verwendungen bei Forschern mit Militärbezug.

Reuters fand 35 Anmeldungen, in denen die National University of Defense Technology und andere verteidigungsnahe Hochschulen Nvidia A100 erwähnten. In 15 Fällen wurde Huawei-Ascend-Hardware genannt.

Erst im Juni meldete die Rocket Force University of Engineering ein Patent an, das A100-Chips für ein Zielerkennungssystem nutzt. Oberst Zhu Qichao sagte im vergangenen Jahr, die US-Beschränkungen hätten die Forschung "bis zu einem gewissen Grad" beeinträchtigt. Man sei jedoch entschlossen, die technologische Lücke zu schließen.

Nvidia-Sprecher Rizzo relativierte die Relevanz chinesischer Nachfrage: China verfüge "über mehr als genug eigene Chips für alle seine militärischen Anwendungen".

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



