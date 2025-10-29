Deutsches Start-up DentalTwin ermöglicht erstmals KI-basierten vollautomatisierten Zahnersatz / Revolution der Zahnprothetik

Goslar (ots) - Das Start-up DentalTwin aus Goslar präsentiert eine weltweit

einzigartige KI-basierte Technologie, die eine vollautomatisierte Rekonstruktion

von maßgeschneidertem Zahnersatz ohne manuelle Schritte ermöglicht. Erstmals

können damit im DentalTwin-Webportal Provisorien sowie Kronen und Brücken bis 14

Zähne patientenindividuell, qualitativ hochwertig, sehr präzise und mit

natürlicher Ästhetik erstellt werden. Ein Meilenstein für moderne Zahnmedizin.



DentalTwin verändert mit Hilfe generativer KI die gesamte Prozessstruktur in der

Zahnmedizin. Mit modernster Software und einem vollständig digitalen,

automatisierten Workflow für Zahnaufstellungen (Provisorien, Kronen, Brücken,

Implantate) steigert DentalTwin die Qualität und Effizienz in der Zahnprothetik

signifikant. Der gesamte Behandlungsprozess wird um durchschnittlich 60 Prozent

beschleunigt und Kosten deutlich gesenkt - ohne Qualitätsverlust.





Die KI-basierte Technologie ist in USA und Europa zum Patent angemeldet und

bietet Zahnärzten und Laboren maximale Flexibilität: Keine teuren Lizenzen und

Hardware, nahtlos integrierbar in bestehende CAD-Systeme und unabhängig von

Verfügbarkeit, Expertise oder Tagesform der Bediener. Und auch die Patienten

profitieren: sie erhalten oft schon beim zweiten Termin in der Praxis einen

hochpräzisen, individuellen Zahnersatz.



DentalTwin CEO, Zahnärztin und Implantologin Dr. Kim Kubiack hat das Start-up

2022 nach mehr als 20 Jahren klinischer Erfahrung in der Praxisführung mit

Partnern gegründet. Ihre Vision war und ist eine Zahnmedizin, in der Abläufe so

automatisiert funktionieren, dass Zahnarztpraxen und Labore ihre Zeit

vollständig in Patienten und Qualität investieren können, nicht in repetitive

Arbeitsschritte. "Wer umfangreiche Zahnaufstellungen fehlender Zähne und den

dazugehörigen Datenfluss vollautomatisiert, der gestaltet die Zukunft der

Zahnprothetik", ist Dr. Kim Kubiack überzeugt.



Folgerichtig hat DentalTwin aktuell mit den Dentaltechnik-Unternehmen SILADENT

Dr. Böhme & Schöps und ERNST HINRICHS eine strategische Vertriebspartnerschaft

geschlossen. Die weltweit agierenden Unternehmen zählen zu den führenden

Herstellern von Zahntechnik-Qualitätsprodukten, stehen mit jahrzehntelanger

Erfahrung für höchste Standards in Forschung, Entwicklung und Produktion und

unterstützen mit einem globalen Vertriebsnetz zahntechnische Labore und

Zahnarztpraxen in über 80 Ländern.



Pressekontakt:



DentalTwin Presse & Kommunikation

Klaus Bönig I mailto:klaus.boenig@dentaltwin.com I +49 172 419 48 49



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181320/6147293

OTS: KOMBO medical solutions UG







