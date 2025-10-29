    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Weltneuheit in der Zahnmedizin

    Deutsches Start-up DentalTwin ermöglicht erstmals KI-basierten vollautomatisierten Zahnersatz / Revolution der Zahnprothetik

    Goslar (ots) - Das Start-up DentalTwin aus Goslar präsentiert eine weltweit
    einzigartige KI-basierte Technologie, die eine vollautomatisierte Rekonstruktion
    von maßgeschneidertem Zahnersatz ohne manuelle Schritte ermöglicht. Erstmals
    können damit im DentalTwin-Webportal Provisorien sowie Kronen und Brücken bis 14
    Zähne patientenindividuell, qualitativ hochwertig, sehr präzise und mit
    natürlicher Ästhetik erstellt werden. Ein Meilenstein für moderne Zahnmedizin.

    DentalTwin verändert mit Hilfe generativer KI die gesamte Prozessstruktur in der
    Zahnmedizin. Mit modernster Software und einem vollständig digitalen,
    automatisierten Workflow für Zahnaufstellungen (Provisorien, Kronen, Brücken,
    Implantate) steigert DentalTwin die Qualität und Effizienz in der Zahnprothetik
    signifikant. Der gesamte Behandlungsprozess wird um durchschnittlich 60 Prozent
    beschleunigt und Kosten deutlich gesenkt - ohne Qualitätsverlust.

    Die KI-basierte Technologie ist in USA und Europa zum Patent angemeldet und
    bietet Zahnärzten und Laboren maximale Flexibilität: Keine teuren Lizenzen und
    Hardware, nahtlos integrierbar in bestehende CAD-Systeme und unabhängig von
    Verfügbarkeit, Expertise oder Tagesform der Bediener. Und auch die Patienten
    profitieren: sie erhalten oft schon beim zweiten Termin in der Praxis einen
    hochpräzisen, individuellen Zahnersatz.

    DentalTwin CEO, Zahnärztin und Implantologin Dr. Kim Kubiack hat das Start-up
    2022 nach mehr als 20 Jahren klinischer Erfahrung in der Praxisführung mit
    Partnern gegründet. Ihre Vision war und ist eine Zahnmedizin, in der Abläufe so
    automatisiert funktionieren, dass Zahnarztpraxen und Labore ihre Zeit
    vollständig in Patienten und Qualität investieren können, nicht in repetitive
    Arbeitsschritte. "Wer umfangreiche Zahnaufstellungen fehlender Zähne und den
    dazugehörigen Datenfluss vollautomatisiert, der gestaltet die Zukunft der
    Zahnprothetik", ist Dr. Kim Kubiack überzeugt.

    Folgerichtig hat DentalTwin aktuell mit den Dentaltechnik-Unternehmen SILADENT
    Dr. Böhme & Schöps und ERNST HINRICHS eine strategische Vertriebspartnerschaft
    geschlossen. Die weltweit agierenden Unternehmen zählen zu den führenden
    Herstellern von Zahntechnik-Qualitätsprodukten, stehen mit jahrzehntelanger
    Erfahrung für höchste Standards in Forschung, Entwicklung und Produktion und
    unterstützen mit einem globalen Vertriebsnetz zahntechnische Labore und
    Zahnarztpraxen in über 80 Ländern.

