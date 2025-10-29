UBS stuft Santander auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 9,90 Euro auf "Buy" belassen. Die Großbank habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwoch nach Quartalszahlen. Die Bewertung bleibe attraktiv./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,19 % und einem Kurs von 8,956EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Ignacio Cerezo
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 9,90
Kursziel alt: 9,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
