UBS stuft Santander auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 9,90 Euro auf "Buy" belassen. Die Großbank habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwoch nach Quartalszahlen. Die Bewertung bleibe attraktiv./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,19 % und einem Kurs von 8,956EUR auf Tradegate (29. Oktober 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ignacio Cerezo

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,90

Kursziel alt: 9,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

